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Хриплый голос может быть симптомом рака гортани

Хриплый голос может быть симптомом рака гортани

Москва, 17 февраля. Рак может сопровождаться необычными признаками, на которые многие пациенты не обращают внимания. Например, охриплость, сообщают американские врачи.

Чем раньше удается диагностировать рак, тем эффективнее будет терапия. Но из-за признаков, которые не вызывают болей, новообразование можно проглядеть. Среди них отвисшие веки и другие изменения в глазах, которые и сигнализируют о раке легких.

Затруднение глотания может указывать на рак пищевода. Из-за сужения прохода в пищеводе, человек начинает ощущать удушье во время еды. Хриплый голос тоже становится поводом для беспокойства, если пациент не простужен. Это говорит о развитии рака гортани.

Признаком рака желудка, кишечника или яичников может быть вздутие живота. На рак почек, мочевого пузыря или простаты указывает красноватая моча, а темно-коричневая — на поражение поджелудочной железы.

Врачи из британского Фонда борьбы с раком простаты перечислили симптомы, указывающие на развитие рака предстательной железы. Среди них боль в ногах, бедрах или позвоночном отделе.

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