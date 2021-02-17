Жена Стаса Костюшкина рассказала, сколько платит за услуги ЖКХ

Москва, 17 февраля. Жена музыканта Стаса Костюшкина Юлия призналась, что за «коммуналку» в их московской квартире они платят в месяц всего около 5 тыс. рублей.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro Юлия рассказала, что в их семейной квартире в Москве она лично снимает все показания счетчиков. За коммунальные услуги в месяц выходит около пяти тысяч рублей.

«Зимой чуть больше, летом чуть меньше. А в доме в Подмосковье больше сумма за коммунальные услуги. Это все-таки отдельное строение. Мы отдельно там газ и электричество оплачиваем», — уточнила она.

Ранее некоторые российские звезды шоу-бизнеса раскрыли размеры своих платежей за коммунальные услуги. В частности, продюсер Иосиф Пригожин признался, что отдает около 900 тыс. рублей в год, поскольку платит не только за себя, но и по счетам своей матери. В среднем за квартиру мамы у него выходит около 15 тыс. рублей в месяц, за квартиру, в которой он живет с певицей Валерией, 60–70 тыс. рублей.

Телеведущая Дана Борисова за московскую квартиру площадью 65 квадратных метров отдает за «коммуналку» порядка 10 тыс. в месяц, а продюсер Бари Алибасов платит 17 тыс. рублей. Столь невысокая цена за огромную по площади элитную квартиру объясняется тем, что музыкант пользуется льготой как инвалид.

Юморист Максим Галкин признался, что ему приходится экономить, чтобы оплачивать огромные счета за их с Аллой Пугачевой замок в подмосковном поселке Грязь.

Отметим, что певица Катя Лель посчитала некорректным обсуждение счетов российских звезд. Она отказалась рассказать, во сколько ей обходятся коммунальные услуги, подчеркнув, что это никого не должно касаться.