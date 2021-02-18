Биткоин впервые достиг отметки в 52 тысячи долларов

Москва, 17 февраля. Биткоин установил новый исторический максимум. Стоимость этой криптовалюты выросла до 52 тысячи долларов.

Биткоин во время торговой сессии поднимался на 6,25 процента. В пике его стоимость составляла 52,232 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk по состоянию на 22:35 среды по московскому времени.

Предыдущий рекорд биткоина был установлен утром 17 февраля. В 10:55 по московскому времени его стоимость на криптовалютных биржах поднималась до отметки свыше 51 тысячи долларов.