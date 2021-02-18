Более 348 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом за сутки

Женева, 17 февраля. Более 348 тыс. человек по всему миру заболели COVID-19 за минувшие сутки. Таким образом общее число зараженных с начала пандемии превысило 109,2 млн.

Количество жертв за прошедшие 24 часа возросло более чем на 8,2 тыс. Всего от осложнений, вызванных инфекцией скончались свыше 2,4 млн пациентов. Об этом свидетельствуют данные о развитии эпидемиологической ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно мировой статистке, подавляющее большинство выявленных за сутки случаев COVID-19 приходятся на Северную и Южную Америку. Следом по числу зафиксированных эпизодов расположился регион Европы. Завершает тройку антилидеров Восточное Средиземноморье.

В последнее время в мире наблюдается существенное сокращение темпов распространения коронавируса. Только в период с 8 по 15 февраля число новых инфицированных в мире снизилось на 16%, ранее заявили в ВОЗ.