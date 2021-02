Известный радиоведущий и консерватор Раш Лимбо умер в США

Вашингтон, 17 февраля. Американский радиоведущий и политический обозреватель Раш Лимбо умер в возрасте 70 лет. Новость о смерти журналиста в эфире его радиошоу сообщила супруга.

Раш Лимбо на протяжении всей жизни выступал за консервативные ценности. Он был ярым противником мейнстримовых американских СМИ и критиковал их за либеральный уклон. Журналист неоднократно высказывался против экс-президента США Барака Обамы, а также поддержал участников штурма Капитолия в начале этого года.

Под авторством Лимбо выходило несколько бестселлеров, среди которых The Way Things Ought to Be и See, I Told You So. В период с 1992 по 1996 он вел 30-минутное шоу на телевидении. В 2008 году радиостанция Premiere Radio Networks подписала с Лимбо восьмилетний контракт с ежегодным гонораром в размере 38 млн долларов.

В конце января США лишились еще одного известного журналиста. В возрасте 87 лет скончался американский телеведущий Ларри Кинг, известный по программе «Ларри Кинг в прямом эфире». Последняя выходила на телевидении на протяжении 25 лет.