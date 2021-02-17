Бородина намекнула на возвращение «Дома-2»

Москва, 17 февраля. Закрытие телепроекта «Дом-2» может быть лишь временным, поскольку сейчас руководство реалити-шоу решает, что делать дальше. Об этом сообщила телеведущая Ксения Бородина.

«Дом-2» выходил на телеканале ТНТ с мая 2004 года по 30 декабря 2020 года и стал самым продолжительным реалити-шоу в истории. По задумке авторов, участники проекта строили дом, который должен был достаться победителю шоу, однако при закрытии телепередачи в 2020 году дом разыгран не был.

Полтора месяца участники и поклонники проекта надеялись на возобновление шоу. Создатели обещали, что съемки возобновятся уже в начале февраля. Однако во вторник стало известно, что 14-ти участникам, которые все еще оставались в Периметре в ожидании перезапуска, объявили о полном закрытии проекта. Им было предписано в двухдневный срок собрать вещи и покинуть дома. По данным СМИ, зарплату участники проекта получили только за январь, а за февраль выплат не будет.

Бородина в беседе с порталом Teleprogramma.pro заявила, что судьба проекта все еще не определена окончательно. Возможно, шоу все-таки вернется на экраны на другом телеканале, как это планировалось изначально.

«Сейчас руководство решает, что делать дальше с программой. Мы в ожидании», — сообщила телеведущая.

Ранее экс- участник телешоу Степан Меньшиков в беседе с ФАН заявил, что знал о закрытии проекта заранее.