Диетолог Минздрава призвал россиян не есть колбасу слишком часто

Москва, 17 февраля. Колбаса не нанесет серьезный вред здоровью, если есть ее только несколько раз в неделю. Об этом сообщил диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

В колбасе содержится большое количество жира и холестерина. Тутельян при этом не считает ее ни здоровым, ни вредным продуктом. Есть ее он предлагает два-три раза в неделю.

«Сосиски и сардельки на 25-30% состоят из насыщенных жиров. Вареные и копченые колбасы также содержат в себе много холестерина, однако один кусочек колбасы два-три раза в неделю не сделает ничего страшного», – подчеркнул диетолог в беседе с NEWS.ru.

Вредными, по мнению Тутельяна, являются продукты, содержащие в себе ядовитые вещества. Если речь идет об обычной пище, то здесь главное следить за частотой и количеством употребления.

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