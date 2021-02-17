Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Диетолог Минздрава призвал россиян не есть колбасу слишком часто

Диетолог Минздрава призвал россиян не есть колбасу слишком часто

Москва, 17 февраля. Колбаса не нанесет серьезный вред здоровью, если есть ее только несколько раз в неделю. Об этом сообщил диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

В колбасе содержится большое количество жира и холестерина. Тутельян при этом не считает ее ни здоровым, ни вредным продуктом. Есть ее он предлагает два-три раза в неделю.

«Сосиски и сардельки на 25-30% состоят из насыщенных жиров. Вареные и копченые колбасы также содержат в себе много холестерина, однако один кусочек колбасы два-три раза в неделю не сделает ничего страшного», – подчеркнул диетолог в беседе с NEWS.ru.

Вредными, по мнению Тутельяна, являются продукты, содержащие в себе ядовитые вещества. Если речь идет об обычной пище, то здесь главное следить за частотой и количеством употребления.

Диетолог Пуджа Мальхотра ранее рассказала, как бороться с тягой к сладкому во время похудения. Торты и пирожные она порекомендовала заменить фруктами.

Новости партнеров