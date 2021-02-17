Ученые США раскрыли способы заражения сразу двумя штаммами SARS-CoV-2

Нью-Йорк, 17 февраля. Штаммы коронавируса могут объединяться в новые мутации. К такому выводу пришли участники научной конференции Нью-йоркской академии наук.

Ученые обнаружили неизвестный ранее штамм, который может быть гибридом «британской» и «калифорнийской» мутации коронавируса. Новые мутации позволяют коронавирусу распространяться быстрее и быть малозаметным для антител, вырабатываемыми после перенесенного заражения или прививки от COVID-19.

«До сих пор нет доказательств широко распространенной гибридизации SARS-CoV-2, но все коронавирусы рекомбинируют, поэтому вопрос состоит в том, «когда», а не «если», — пояснил Сергей Понд из Университета Темпл в Пенсильвании.

Подтвердил возможность заражения двумя вирусами доктор Джулиан Танг, профессор в Университете Лестера. По его словам, заразиться разными вариантами могут люди из одной семьи. Например, ребенок «приносит» из школы один вариант коронавируса, а его брат или сестра — другой. Это может привести к тому, что родители заразятся обеими мутациями.

Российские ученые ранее представили первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма коронавируса. Она с высокой точностью отличает мутировавший коронавирус от обычного.