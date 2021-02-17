Алена Кравец выбрала место на кладбище рядом с Началовой

Москва, 17 февраля. Певица и актриса Алена Кравец уже сейчас задумалась о месте своего погребения. Знаменитость хочет покоиться на Троекуровском кладбище.

Задуматься о месте на кладбище, по словам звезды, ее заставило то, что она похоронила многих друзей. Все они ушли из жизни в молодом возрасте. Одни умерли от болезней, другие погибли в автокатастрофах.

Выбор Кравец пал на Троекуровское кладбище, где покоятся многие звезды кино и театра. Там же похоронена и подруга знаменитости певица Юлия Началова, которой не стало в 2019 году.

«Я себе выбрала новую часть некрополя — недалеко от моей подружки Юлечки Началовой, к которой часто прихожу. Сейчас через процедуру аукциона буду заниматься оформлением. Хотя, надеюсь, что жить буду долго!» — заявила Кравец.

По некоторым данным, место на звездном кладбище стоит порядка двух миллионов рублей. Купить землю можно при помощи открытого аукциона.

Кравец часто навещает Началову на кладбище. О своих визитах к подруге она рассказывает в соцсетях, публикуя кадры с памятником. Нередко такая «показушная» скорбь вызывает злость у подписчиков.