Солнцев рассказал о незавидной жизни звезды «Дома-2» Мая Абрикосова в деревне

Москва, 17 февраля. Бывший участник телепроекта «Дом-2» Роман Тертишный, более известный как Май Абрикосов, живет в деревне без денег и зарабатывает, продавая картошку с кабачками, рассказал его коллега по шоу Рустам Солнцев.

Абрикосов появился в «Доме-2» в 2004 году и пробыл «в периметре» почти три года. Около полутора лет продолжались его отношения с Ольгой Николаевой, известной как Солнце. После расставания с певицей он закрутил роман с Аленой Водонаевой, но их связь оказалась недолгой.

В январе 2007 года Абрикосов покинул проект, разругавшись с ведущими Ксенией Бородиной и Ксенией Собчак. Какое-то время он появлялся на экранах в сериалах, но вскоре перебрался в родной поселок, где живет до сих пор.

Солнцев в беседе с порталом Teleprogramma.pro вспоминает о бывшем участнике телестройки с пренебрежением.

«Я не воспринимаю серьезно его слова и посты в Сети. Он, к сожалению, никем не стал в этой жизни. Мне, конечно, смешны его выпады. Все помнят историю с кокаином и изгнанием Мая с «Дома-2». Мне, если честно, даже не интересно, на что он живет. Я бы любил Мая, но он повел себя в свое время как шестерка», — заявил шоумен.

По словам Солнцева, еще со времен телепроекта он затаил обиду на Абрикосова, поскольку во время спора с коллективом на «Доме-2», тот «сразу поддержал их». Тертишного он охарактеризовал как панка и «малодушного человека».

«С ним что-то большое не произошло по его собственной инициативе. И в этом никто не виноват. У него, насколько я знаю, нет денег. Май продает картошку и кабачки. Как-то кто-то пошутил на этот счет. Он живет натуральным хозяйством», — сообщил шоумен.

Ранее Солнцев заявил, что с Абрикосовым мало кто может ужиться вместе. Он предположил, что тот «где-то от всех прячет своего пацана».

Телепроект «Дом-2» выходил на телеканале ТНТ с 11 мая 2004 года по 30 декабря 2020 года. Является самым продолжительным реалити-шоу в истории. За все время существования проекта вышло 6077 вечерних выпусков. По задумке авторов, участники проекта строили дом, который должен был достаться победителю шоу, однако при закрытии телепередачи в 2020 году дом разыгран не был.