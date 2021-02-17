Клинцевича насмешил возможный военный альянс НАТО и Украины против РФ

Шансы Украины, Грузии и Молдавии объединиться в военном противостоянии с НАТО против России смешны, высказался лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Подобные перспективы вызывают улыбку. Хотя и грузины, и молдаване, и украинцы — с нашим русским, постсоветским менталитетом. Это я как офицер, который бок о бок участвовал с ними в войне в Афганистане, говорю. Они всегда были воинами генетически. Я не стал бы отрицать возможность тесного союза с НАТО. Но это в большей степени касается украинцев — чтобы проявить себя и воевать, нужно, чтобы было чем», — заметил Клинцевич.

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана заметил, что в условиях современной войны украинские генералы прекрасно понимают, что армия страны практически безоружна. В случае прямого столкновения с РФ мужества, стойкости и идеологии, чтобы победить врага, будет недостаточно.

«Военачальники эти стран, обучавшиеся ремеслу с нами, прекрасно понимают бессмысленность противостояния с Россией, но тех, кто управляет ими с Запада, это не интересует. Их не интересуют потери, последствия, страдания, они давно толкают нас на войну», — заметил ветеран афганской войны.

Еще в 2014 году, в момент украинского Майдана Клинцевич открыто утверждал, что Западу выгодно столкнуть Россию и Украину. Однако лидер Российского союза ветеранов Афганистана уверен, что прямого столкновения не произойдет.

«Даже их не самые адекватные руководители страны не примут решения напасть на Россию, поскольку у них есть военные руководители, которые соображают, что такое война, современное оружие и что представляет из себя в военном отношении Российская Федерация», — заявил Клинцевич.

Ранее ФАН рассказывал, что НАТО готовится в конце весны или начале лета провести крупнейшие военные учения вблизи Крыма и Калининграда.