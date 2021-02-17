Баранец пояснил, почему США отстают в разработке гиперзвукового оружия

Современное вооружение России проходит проверку в боевых условиях, пояснил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Достоинство современного российского оружия в том, что все новейшие разработки пропускаются через горнило войны. Это вам не отчет в блестящем журнале, где вам взахлеб рассказывают, как работает система ПВО, это реальность. Эта система показала себя на войне в Сирии. И потому Минобороны настоятельно требует проверок в боевых условиях», — рассказал Баранец.

В качестве примера военный обозреватель припомнил, как во время войны в Афганистане американские военные упрашивали выдать им вместо винтовок М-16 советские АК-74. Также Баранец отметил, что для того же Афганистана вместо американских вертолетов поставляли русские боевые вертолеты, которые справлялись с задачей лучше. Также эксперт оценил перспективы развития гиперзвукового оружия.

«Гиперзвуковое оружие, о котором Владимир Путин заявил 1 марта 2018 года, находится сейчас на стадии серийного выпуска. На этом участке российский ракетный комплекс работает в три смены. И те американцы, что грозились нас обогнать, выйдут на наш уровень только к 2023–2024 годам. А когда при многомиллиардном бюджете им не хватило мозгов, чтобы придумать свое оружие, они прислали шпионов, в надежде что-то узнать. И пара отечественных ученых, имевших допуск к секретным сведениям, уже были осуждены за шпионаж в этой области», — пояснил Баранец.

Баранец назвал средства, которыми еще не обладают российские противники. Например, «Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который способен поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли.

Ранее ФАН рассказывал, что морская авиация Военно-морского флота России вскоре примет на вооружение гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы Х-47М2 «Кинжал».