Военный обозреватель объяснил, почему США не пробить щит обороны России

Причину, по которой армии США и ЕС не удастся пробить оборону России, озвучил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Почти по всему абсолютному большинству и оружия, и боевой техники мы находимся на недосягаемом уровне по сравнению с самыми высокотехнологичными армиями. У России есть ракетные войска стратегического назначения, которые обладают техникой способной пробить любую противоракетную оборону. Недавно мы приняли на вооружение ракету «Сармат» с уникальной боеголовкой «Авангард», для которой вообще не существует препонов по части противоракетной обороны», — рассказал Баранец.

РС-28 «Сармат» — перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Ракеты «Сармат» призваны заменить советские ракеты Р-36М2 «Воевода», находящиеся на вооружении ракетных войск стратегического назначения.

В отличие от Р-36М, в концепции комплекса «Сармат» делается акцент не на максимальный вес забрасываемых боеголовок, которые могут быть уничтожены средствами ПРО, а на доставку пусть и меньшего числа боеголовок, но по таким траекториям и такими способами, которые существенно затрудняют их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО; заложенная в ракете технология «орбитальной бомбардировки» позволяет нанести удар по территории противника по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли в обход развернутых средств ПРО, а также позволяет осуществлять запуски гражданских космических аппаратов.

Используемые в данном изделии управляемые боевые блоки «Авангард» также впервые дают потенциальную возможность применять российские и советские МБР в локальных войнах по стратегии «глобального удара», с поражением стратегических объектов кинетической энергией боевого блока, без использования ядерного взрыва.

«У нас есть стратегические бомбардировщики, атомные подводные лодки, способные нести ядерное оружие, серьезный парк боевых истребителей, не уступающий западным аналогам по большинству параметров. У нас великолепные системы ПВО С-300, С-400 и С-500», — отметил Баранец.

Полковник в отставке с гордостью поделился информацией о том, в каком бессилии признавались военнослужащие США, отмечая преимущество российского вооружения.

«В России великолепно развиты средства радиоэлектронной борьбы. Недавно в официальных документах я читал, как американский генерал со слезами на глазах говорил, что в Сирии им было очень тяжело работать, потому что русские «вырубали» мозги электронной технике. Если проходить по всему фронту вооружения, я бы сказал: нам есть чем защитить страну», — заметил военный обозреватель.

Ранее ФАН рассказывал, что истребитель пятого поколения Су-57 выполнил несколько полетов с функциональными макетами новой внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты, сообщили в оборонно-промышленном комплексе.