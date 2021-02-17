Зарабатывающий по 300 тысяч в день Деревянко рассказал об отношении к деньгам

Москва, 17 февраля. Популярный актер Павел Деревянко зарабатывает огромные суммы. К деньгам он относится спокойно, поэтому с легкостью тратит их, в том числе на родных.

Гонорары артиста, по некоторым данным, резко выросли после выхода сериала «Домашний арест». Журналист Юрий Дудь спросил у актера о заработке: «Твой съемочный день стоит больше 300 тысяч рублей?», на что Деревянко ответил, что сумма варьируется. Получается, что 300 тысяч рублей — это средний гонорар артиста за съемочный день.

При этом знаменитость спокойно относится к деньгам и активно тратит их. Он строит дом детям на Алтае, маме и брату — на берегу Миусского лимана. Не экономит на поездках, развлечениях, ресторанах и подарках.

«Люблю, уважаю. Мне кажется, как они приходят, так и должны уходить. Много отдаю. Получаю счастливую жизнь, семью», — приводит Kp.ru слова артиста.

У Павла подрастают две дочери — десятилетняя Вера и шестилетняя Саша. Девочки появились на свет, когда Деревянко состоял в отношениях с Дарьей Мясищевой. В конце прошлого года стало известно, что Павел и Дарья расстались.