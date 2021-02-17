Грызлов: Киев держит курс на дальнейшее военное обострение в Донбассе

Сегодняшняя встреча Контактной группы совпала с годовщиной резолюции Совета Безопасности ООН, которая одобрила Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Шесть лет назад Минские соглашения были поддержаны на самом высоком международном уровне, стали частью международного права. Они в полной мере сохраняют свой статус и свое значение, несмотря на все попытки украинской власти изменить или исказить свои обязательства. Прежде всего, Украина пытается проявить изобретательность в толковании Минских соглашений, чтобы лишить Донбасс собственного мандата на урегулирование конфликта. Исключить Донбасс из переговорного процесса — значит пересмотреть сами смысл и содержание Минских соглашений. В Комплексе мер черным по белому записано, что субъектами урегулирования с правом решающего голоса являются исключительно Украина и Донбасс. В течение шести лет нет ответа на вопрос: «Как именно Украина намерена мирным путем разрешить конфликт, то есть каким Киев видит будущий статус Донбасса в составе Украины?». Это ключевой вопрос, на который Украина, в соответствии с Комплексом мер, резолюцией Совета Безопасности ООН, должна была ответить на следующий день после отвода тяжелых вооружений, то есть 9 марта 2015 года.

В связи с этим сегодня представители Донбасса вышли с инициативой проведения международной научно-практической конференции «О выполнении Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе». Идея конференции, безусловно, важна. Такое мероприятие способствовало бы формированию единого понимания сути и содержания духа и буквы Минских соглашений, которые в дальнейшем содействовали бы практическому урегулированию конфликта.

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов выразил надежду, что проведение конференции будет поддержано и в ней примут участие представители государств-членов ООН, международных организаций.

«Шесть лет назад Минские соглашения стали частью международного права, — заявил журналистам Грызлов. — Мы видели, что в понедельник на телевидении состоялся прямой публичный диалог официальных лиц Украины и Донецка. Разговор господина Пушилина и господина Кравчука подтвердил, что политический диалог между Украиной и Донбассом возможен при наличии политической воли. Именно он может стать основой для выхода из тупика, в который завела себя украинская власть. Российская делегация в Контактной группе готова содействовать развитию диалога».

Он подчеркнул, что Украине необходимо отказаться от очевидных противоречий в собственных подходах, которые она транслирует в минском и нормандском форматах. По его словам, Киеву необходимо определиться с собственной позицией по политическому урегулированию конфликта.

К сожалению, ситуация на линии соприкосновения остается крайне сложной. Украинская власть и командование вооруженных сил Украины держат курс на дальнейшее обострение. Сегодня Киевская делегация в очередной раз отказалась вернуться к выполнению своих обязательств по прекращению огня, принятых в июле 2020 года.

«Украинская власть держит курс на дальнейшее военное обострение, — говорит Грызлов. — Одновременно, украинская сторона продолжает блокировать любую возможность освобождения и обмена удерживаемых лиц, предыдущие обязательства Украины по освобождению и обмену остаются невыполненными».

По мнению Грызлова, будет правильно, если коллеги из ОБСЕ, а также другие зарубежные партнеры задействуют дополнительные возможности, чтобы прекратить подготовку украинской власти к новой возможной военной авантюре, так как это не пойдет на пользу Украине.