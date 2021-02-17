«Не состоятелен как мужчина»: Солнцев назвал причину одиночества Мая Абрикосова

Москва, 17 февраля. Бывший участник телепроекта «Дом-2» Роман Тертишный, более известный как Май Абрикосов, сегодня «в глубочайшем пролете», поскольку к 39 годам так и не смог ничего для себя сделать, заявил его коллега по шоу Рустам Солнцев.

Абрикосов несколько лет назад переехал в деревню, оставив подальше городскую суету. Бывший участник телестройки живет в стареньком доме и прекратил общение с коллегами по шоу.

В беседе с Teleprogramma.pro Солнцев предположил, что с Абрикосовым может жить мужчина.

«Мы со Степой Меньщиковым как-то рассуждали на эту тему. Он где-то от всех прячет своего пацана. Это мое оценочное, конечно, суждение. Не знаю, какой пацан или девчонка сможет с ним жить. Если рядом нет никого — значит, никто с ним не может находиться», — рассказал он.

По его словам, Абрикосов сегодня «в глубочайшем пролете»: пользуется старым телефоном, дом практически разваливается.

«Он не состоятелен как мужчина. Не смог ничего сделать для самого себя. Я задираю его осознанно. Понимаете, я брезгую наркоманами. Даже бывшими. Есть у меня вот такая брезгливость», — заявил Солнцев.

Тертишный появился на телепроекте в 2004 году. Их пара с Ольгой Николаевой, известной как Солнце, стала одной из самых ярких. Вместе они были почти полтора года. Куда непродолжительней отношения сложились с Аленой Водонаевой.

В январе 2007 года Май Абрикосов покинул проект. Первое время молодой человек пытался сниматься в различных сериалах и пробовал себя в роли ведущего. Какое-то время он вел программу «Тайны» на телеканале ТВ-3. Не найдя способ вернуться на большие экраны, Тертишный переехал обратно в родное село.