Ученые из Базельского университета выяснили, как кофе влияет на мозг. Исследование показало, что регулярное потребление кофеина способствует уменьшению объема серого вещества. Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ, невролог Рустем Гайфутдинов рассказал ФАН о влиянии кофеина на мозг.

В исследовании Базельского университета участвовали 20 молодых людей, регулярно пьющих кофе. Первые десять дней участники эксперимента получали таблетки с кофеином, а последующие десять дней — плацебо. По итогам каждого отрезка времени ученые изучали объем серого вещества испытуемых.

Эксперимент показал, что при употреблении плацебо объем серого вещества увеличивался. Особенно сильным было влияние на правую медиальную височную долю, включая гиппокамп.

Ученые пришли к выводу, что после десяти дней воздержания от кофе мозговые ткани молодых людей восстановились.

Невролог Рустем Гайфутдинов считает, что полученные результаты эксперимента могут быть объяснены либо чрезмерным употреблением кофе до начала исследования, либо генетической предрасположенностью.

«Все должно быть в меру: две чашки кофе не вызовут уменьшение объема серого вещества, а скорее, наоборот, стимулируют центральную нервную систему и функции мозга. Единичное наблюдение не значит, что так оно и есть. Наоборот, говорится, что кофеин предупреждает нейродегенеративные заболевания, включая болезнь Альцгеймера, которая поражает медиальную височную долю», — подчеркнул врач.

Невролог предупредил, что потребление более шести чашек действительно может сказаться на здоровье. Однако одна-две чашки кофе в день вряд ли окажут негативное влияние на мозг. С другой стороны, генетическая предрасположенность к заболеваниям никак не зависит от потребления кофеина.

«Если есть предрасположенность к болезни Альцгеймера, то пьет человек кофе — не пьет — эта болезнь рано или поздно его настигнет», — отметил специалист.

Врач не исключил, что, учитывая генетическую предрасположенность, результаты проведенного исследования могут быть совпадением.

«Провели исследование — количество язвенных болезней у одноногих инвалидов. Это могут абсолютно ни с чем не связанные явления», — заключил Гайфутдинов.

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