Стилист Влад Лисовец объяснил суть абсурдных бьюти-трендов

Периодически просторы Интернета пополняются новыми и причудливыми бьюти-трендами. Здесь и губы-осьминоги, разноцветные бороды и брови, даже волосы в носу претендуют на то, чтобы быть в моде. Недавно появилось новое веяние — родинка, с растущими волосами из нее. Стилист Владислав Лисовец объяснил, как реагировать на такие тренды и почему они возникают.

«Это все диктуют социальные сети, люди пытаются о себе заявить и дабы набрать наибольшее количество «лайков» или быть заметными идут на всякие ухищрения. Никакого отношения к моде это не имеет. Это хайп. Так было всегда и это нормально. Люди проявляют свою индивидуальность, как могут, либо повторяют за кем-то. В большей степени это делается для удивления масс», — объясняет эксперты моды.

Владислав Лисовец уверяет, что подобные проявления в сфере красоты никогда по-настоящему не войдут в моду. Однако, в тренде — удивлять.

«Сейчас в моде удивлять, делать что-то не совсем обычное и хулиганить, этакое проявление свободы. Действительно, на это есть некий тренд», — говорит стилист.

В свою очередь, современная молодежь порой сильно увлекается, экспериментируя со своим образом. И если краска с бровей и бороды со временем сойдет, то исправление формы губ, глаз и другие вещи могут даже нанести некий вред здоровью.

«Некоторые просто утрируют это все и превращают все в клоунаду. Не многие осмелятся выставить себя на посмешище, вряд ли найдутся, разве что те, кто совсем помешан на популярности. Поэтому кто-то волосы отращивает, кто-то делает непонятные цветные пятна на голове, но в целом назвать это модой вряд ли можно. Среди молодежи модно быть странным, есть некая мода на странности. А результат мы с вами видим», — подытожил стилист.

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