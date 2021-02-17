Поклонники вычислили нового парня Кортни Кардашьян

Вашингтон, 17 февраля. Американская модель и актриса Кортни Кардашьян заинтриговала фанатов необычным кадром с новым парнем.

Знаменитость, видимо, хотела оставить в секрете имя нового возлюбленного, поэтому она показала только его руку. Впрочем, скрыть личность ей не удалось. Поклонники по руке узнали, с кем встречается сестра американской звезды Ким Кардашьян.

По татуированной руке интернет-пользователи поняли, что у Кортни роман с барабанщиком известной панк-группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Впрочем, в комментариях под публикацией звезды отметился сам музыкант. Он оставил девушке эмодзи в виде сердца черного цвета.

Слухи о романе музыканта и модели появились в начале этого года, когда они опубликовали кадры из одной локации — роскошного особняка Крис Дженнер в Калифорнии. Инсайдеры тогда сообщили, что многолетняя дружба знаменитостей переросла в романтические отношения.

Кортни Кардашьян нередко оказывается в центре внимания. Активно обсуждают не только ее личную жизнь, но и откровенные кадры, которые она размещает на своей странице в соцсети.