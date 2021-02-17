Долги россиян по автокредитам перевалили за 55 млрд рублей

Москва, 17 февраля. Просроченная задолженность россиян в 2020 году по автокредитам увеличилась почти до 56 млрд рублей, что на 22,6% (или 10,3 млрд рублей) больше, чем годом ранее.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Объем обязательств по таким кредитам с просрочкой более 90 дней увеличился с 45,6 млрд рублей в 2019 году до 55,9 млрд рублей в 2020 году, а их количество выросло с 99 тысяч до 113 тысяч.

Динамика просроченной задолженности по программам автокредитования во многом зависела от ограничений, которые были введены в период пандемии коронавируса. Пик неплатежей по таким ссудам пришелся на август прошлого года и составил 58,3 млрд рублей, резюмировал гендиректора БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что российское правительство выделило почти 9 млрд рублей на программу льготного автокредитования. Прорабатывается вопрос расширения финансирования, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.