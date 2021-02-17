Подольская готовится вернуться к работе и оставить сына на няню

Москва, 17 февраля. Певица Наталья Подольская объявила о планах вернуться к работе в ближайшее время. При этом звезда призналась, что страшно боится оставлять младшего сына.

Подольская во второй раз стала мамой в октябре прошлого года. Ее декретный отпуск на этот раз продлился считанные четыре месяца — уже в феврале или начале марта она готовится вернуться к рабочему графику.

Исполнительница подчеркнула, что очень хочет «окунуться» в трудовые будни, поскольку любит свою профессию. Но она никак не может справиться с наплывами паники из-за того, что маленький сын будет без нее целыми днями.

«Бабушка и няня меня прикроют, и я понимаю, что они справятся. Ведь с Темой справлялись. Просто хочется обрести дзен и наслаждаться всеми процессами: и рабочими, и материнскими», — написала она в Instagram.

Поклонники принялись подбадривать любимую артистку. Нашлись однако и те интернет-пользователи, которые негативно высказались о решении Подольской поставить карьеру выше ребенка.

Певица ранее показала, как сейчас выглядит ее подросший наследник. Судя по фото, супруга музыканта Владимира Преснякова — младшего вовсю наслаждается материнством.