Семья из трех человек погибла при пожаре в сауне в Калининграде

Калининград, 17 февраля. Житель Калининградской области нашел тела трех родственников в частном доме. Вероятной причиной смерти послужило возгорание в сауне на цокольном этаже.

Семья из трех человек отравилась продуктами горения. Пострадавшими оказались 58-летний мужчина, его 54-летняя жена и 29-летняя дочь. О родителях и сестре забеспокоился старший сын, поскольку родственники долгое время не выходили на связь. Он и обнаружил тела родных в частном доме.

Прибывшие на местро происшествия следователи установили вероятный очаг возгорания. Скорее всего, загорелась сауна, находящаяся на цокольном этаже, однако дальнейшего развития пожар не получил. При первоначальной проверке следы насильственной смерти на телах погибших обнаружены не были.

Отдел СУ СК России по Калининградской области организовал доследственную проверку по этому делу. После нее следователи примут процессуальное решение.

ФАН ранее сообщал о крупном пожаре, который произошел на местном рынке. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв метра.