Москва и Минск обсудят судьбу российских военных объектов в Белоруссии

Москва, 17 февраля. Минобороны и МИД России проведут переговоры с представителями Белоруссии о продлении использования двух военных объектов РФ, которые расположены на территории республики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил продлить на 25 лет соглашение между РФ и Белоруссией об использовании и содержании расположенного на территории республики узла российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

«Поручить Минобороны России провести совместно с МИД России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в постановлении главы правительства.

Стоит отметить, что на территории Белоруссии базируются два российских военных объекта — 43-й узел связи Военно-морского флота РФ Вилейка и радиолокационная станция Волга, которая функционирует в составе СПРН.

Ранее стало известно, что в конце февраля состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По словам министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, у президентов на столе будет лежать хороший материал для обсуждения будущего отношений двух стран. Он не исключил, что главы государств обсудят будущие взаимоотношения финансово-кредитного характера и совместной кооперации, передает телеканал «360».