Киев, 17 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский вряд ли сможет переизбраться на второй срок. К такому выводу пришли карпатские колдуны-мольфары, заглянувшие в будущее.

Местные журналисты пообщались с прорицателями западных регионов страны. Ведунья Калина считает, что пандемия коронавируса нового типа не закончится в ближайшее время.

Позже корреспонденты встретили ведуна Стефана Овена возле могилы легендарного мольфара Михаила Нечая. Прорицатель рассказал им, что коронавирус может отступить уже весной этого года, а вот гражданская война на Украине продлится еще пять лет. Колдун также ответил на вопрос журналистов о шансах Зеленского победить на следующих выборах президента.

«Нет, я думаю, что второго срока не будет», — предрек провидец.

Федеральное агентство новостей сообщало, что астролог объяснил, почему 2020 год стал худшим в истории человечества.