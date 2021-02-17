Историк Юлин раскрыл неожиданный источник антисоветской пропаганды



Сегодня идет активная атака на историю подвига советского народа во время Великой Отечественной войны. Учащаются случаи принижения победы СССР и обвинения ветеранов в развязывании Второй мировой войны. Почему в России растут антисоветские настроения, и причем тут фильмы Никиты Михалкова, рассказал военный историк Борис Юлин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«У нас выходят фильмы, в которых звучит явная клевета на СССР. Так, фильмы Никиты Михалкова «Цитадель» и «Предстояние» финансировало министерство культуры. Сейчас опять выходят фильмы, которые, мягко говоря, вызывают крайне большие сомнения о подлинности исторических фактов», — заявил Борис Юлин.

Он подчеркнул, что не понимает, как можно говорить о клевете в адрес нашей истории, после того как министерство культуры финансирует антисоветское кино. Поэтому, не надо чего-то требовать от иностранцев и рядовых граждан после поддержки подобных режиссеров. По словам историка, в этом плане пропаганда идет сверху вниз. Именно поэтому некоторые граждане России считают, что Сталин хуже Гитлера, подчеркнул Борис Юлин.

Ранее в ФАН сообщалось, Россия готова объединять усилия с народами Европы, но не забудет о черных страницах истории, в том числе связанных с геноцидом советских людей, заявил президент РФ Владимир Путин.