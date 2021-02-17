Владимир Путин созвонился с президентом Парагвая

Москва, 17 февраля. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Парагвая Марио Абдо Бенитесом на тему борьбы с пандемией коронавируса. Информацию об этом сообщили в Кремле.

Марио Абдо Бенитес в ходе разговора выразил благодарность Владимиру Путину за поставку в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Беседа лидеров двух стран состоялась по инициативе парагвайской стороны.

«Обсуждены вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Марио Абдо Бенитес поблагодарил за принятое решение о поставках в Парагвай российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин и Бенитес также договорились о всемерном содействии дальнейшему развитию российско-парагвайских отношений в различных областях, в том числе в торгово-экономической сфере.

Федеральное агентство новостей писало, что СМИ США признали победное шествие российской вакцины по миру.