Военный обозреватель рассказал о шантаже США при закупке оружия

США выкручивает руки странам при попытке закупки российского оружия, рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«На рынке вооружения Россия стабильно находится на втором месте. В 90-е годы прошлого века мы, действительно, оказались где-то на 5 или 6 месте. Россия стабильно держится на уровне продажи вооружения на сумму порядка 13-15 млрд долларов. Действительно, есть тенденция к снижению закупок российского вооружения. У нас секторная, или островная система продажи оружия. Часть нашего вооружения идет нарасхват, мы больше всех продаем систем ПВО, но за последние годы их стали продавать меньше, и тому есть причины», — поделился Баранец.

По словам Баранца, слухи о том, что при производстве ПВО Россия упустила качество, не более, чем миф. Началась недобросовестная, практически бандитская конкуренция на уровне политического шантажа.

«Например, захотел Египет купить у нас несколько систем ПВО или истребителей. Из США тут же приходит угроза экономических санкций, угроза разрыва взаимоотношений. Американцы просто выкручивают руки нашим покупателям. Но на прошлом армия-техническом форуме у нас был огромный пакет военных заказов. Но если раньше мы открыто перечисляли страны, которые закупали у нас вооружение, то теперь мы прикусили язык и не раскрываем карты», — пояснил Баранец.

Он также отметил, что доверять рейтингам, в которых Россия по военным поставкам оказывается где-то в хвосте, не стоит. По словам Баранца, за 52 года работы в военной журналистике он не видел ни одного объективного рейтинга изготовителей оружия, независимо от страны-производителя.

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