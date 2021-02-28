Ярилин день 1 марта: история и традиции, что нельзя делать в славянский Новый год

Ярилин день на Руси отмечали дважды, естественно, в момент наивысшего расцвета лета в привязке к летнему солнцестоянию, а также при переходе от зимы к весне. По старому стилю весенний Ярилин день приходится на 16 февраля, по современному летоисчислению это 1 марта — первый день календарной весны. В древности славянский Новый год — это и был Ярилин день.

История и традиции праздника

Как понятно из названия, праздник имеет языческие старославянские корни, христианского аналога ему так и не было найдено .

Ярило в дохристианском славянском пантеоне — бог Солнца, дающего жизнь всему сущему. В конце зимы — начале весны, когда световой день заметно увеличивается, под лучами солнца снег начинает таять. Солнце «ярится», разгоняет зиму, а люди этому радуются. Кроме того, наши славянские предки радовались, что тяжелая голодная зима отступает, и, хотя впереди еще предстоят нелегкие месяцы, уже есть надежда на сытные теплые времена.

Согласно традиции, Ярило иногда изображали в виде всадника на белом коне в венке из первых весенних цветов. Бог Солнца отвечал за плодородие, люди верили, что он разогревает землю перед пахотой, сажая зиму на вилы из солнечных лучей.

Ярилин день также был праздником беременных женщин, которые в этот день старались напитаться солнечными лучами, чтобы дать будущему ребенку силы и чтобы роды прошли легко. Подтаявший снег в этот день считался целебным для будущих рожениц, им умывали лицо и обмывали живот.

Если на Ярилин день выпадал снег, это считалось отличной приметой — сулившей раннюю дружную весну, удачную посевную страду и сытный год.

Поскольку Ярилин день был славянским Новым годом, в этот день запрещалось работать, а также сидеть в одиночестве. Нелюдимов осуждали, считалось, что они навлекают на все село голод и несчастья.

Этот день было принято посвящать отдыху и гуляньям. В селах устраивались общие застолья, люди щедро отдавали в общий котел оставшиеся продукты, ели-пили-веселились, выкликали весну-красну. Под запретом были женские рукоделия, также в этот день старались не ходить в лес, чтобы дать природе скорее пробудиться от зимнего сна.