Репетитор-математик Юдина оказалась уборщицей и профессиональной жалобщицей



Маргарита Юдина, ставшая звездой оппозиционного движения после того, как преградила дорогу полицейскому, исполнявшему служебный долг, оказалась не математиком-репетитором, а уборщицей. Она два года подряд судилась с работодателями из-за невыплаченной заработной платы. Причем с разными работодателями. При этом Маргарита показала себя крайне безграмотной юридически. Она умудрилась устроиться на работу, не заключив трудовой контракт, без трудовой книжки и даже без четкого понимания, к кому она устроилась.

Судя по документам Лужского городского суда Ленинградской области, Маргарита Юдина, позиционирующая себя как талантливого математика, репетитора по точным наукам и иностранным языкам, корректора, в реальности абсолютно безграмотная дама. В 2017 году она обратилась в суд сразу к трем компаниям - АО «Тандер», ООО «Трудовая эстафета», ООО «Вимвей» — с требованием выплатить ей заработную плату в 33 тысячи рублей и компенсацию морального вреда в 50 тысяч. Она работала уборщицей в магазине «Магнит» в Луге.

Со слов Юдиной, она отработала 70 смен, а неоплаченными остались 140 с лишним часов. Маргарита утверждала, что ее принуждали выходить в выходные работать бесплатно, а после ее отказа уволили. Но, как выяснилось в ходе судебного заседания, Маргарита нигде не была устроена. У нее не было на руках ни трудового договора, ни записи в трудовой книжке. Она не состояла ни в одной организации в штате, за нее не платили налоги. И хотя несколько человек показали, что видели, как она мыла полы, найти организацию, нанявшую ее, не удалось. А деньги, которые она получала, поступали на карточку со счета физического лица. Суд она проиграла.

Годом ранее Маргарита, ее старший сын Роберт и еще две женщины требовали недоплаченную заработную плату с ООО «Велта Менеджмент», АО «Газпромнефть-Северо-Запад. Тут, правда, самим пришлось от иска отказаться, так как работодатель выплатил все долги еще до суда.

Напомним, правозащитники из «Команды 29» открыли счет для сбора денег на содержание Юдиной, ее двух совершеннолетних сыновей и 15-летней дочери. Наивные поклонники либералов набрали за 2 недели более полутора миллионов рублей. На руки Юдина получила полмиллиона, остальные деньги ушли на проживание ее в отеле в центре Петербурга, в номере де-люкс, и аренду прекрасной квартиры в Московском районе Петербурга.