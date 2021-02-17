Президент Туниса обвинил премьер-министра в нарушении конституции

Тунис, 17 февраля. Президент североафриканского государства Каис Саид обвинил премьер-министра страны Хичема Мечичи в нарушении положений конституции при проведении последних кадровых перестановок в кабинете министров.

В своем обращении к главе тунисского правительства Каис Саид напомнил о ряде принципов, связанных с необходимостью того, чтобы политическая власть в стране отражала истинную волю народа.

«Суть принесения присяги (для новых министров — Прим. ФАН) должна заключаться не в формальных или существенных мерах, а в том, что говорится в тексте присяги, и в последствиях ее принесения – не только в этой жизни, но и тогда, когда те, кто присягнул, будут стоять перед Аллахом, самым справедливым, самым мудрым», – подчеркнул глава государства.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что премьер-министр Туниса Хичем Мечичи снял с занимаемых должностей сразу пять глав ведомств, среди которых оказались министры промышленности, сельского хозяйства и юстиции.

Без работы остались глава Минюста Мохамед Бусета, министр промышленности, энергетики и горной добычи Сальва Сагир, руководитель ведомства по делам молодежи, спорта и профессиональной интеграции Камаль Дагич. Уволены оказались также министр по делам государственного имущества и недвижимости Лайла Джафал и руководитель Министерства сельского хозяйства Акисса Аль-Бахри.