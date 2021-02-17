Серуканов: Реакция ЕСПЧ подтвердила связь европейских судей с Навальным

Бывший юрист ФБК (фонд внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Виталий Серуканов считает, что быстрая реакция ЕСПЧ и резолюция с требованием освободить осужденного Алексея Навального согласно ст. 39 подтверждает информацию о налаженном бизнесе между европейской инстанцией и российским оппозиционером.

В среду, 17 февраля, Европейский суд по правам человека опубликовал резолюцию с требованием отпустить основателя ФБК Алексея Навального. В заявлении члены организации ссылались статью 39 суда, которая позволяет в экстренных случаях, каким в ЕСПЧ считают замену испытательного срока на реальный российскому оппозиционеру. Российская сторона назвала исполнение этого требования невозможным, а также вмешательством в дела РФ.

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов отметил, что такая поспешная реакция со стороны европейской организации в очередной раз подтверждает информацию об организованных бизнес-связях между Навальным и ЕСПЧ. Отдельно на это указывает скорость рассмотрения жалобы: с момента вынесения обвинительно приговора прошло чуть более двух недель, в то время как иски остальных россиян могут рассматриваться месяцами.

«Действительно налажены отношения между Навальным и ЕСПЧ. Его дела рассматривают гораздо быстрее, чем раньше», — заявил Серуканов в разговоре с ФАН.

Он также подчеркнул, что связь между двумя сторонами налажена давно, а схема сотрудничества уже отработана.

«Навальный связан с ЕСПЧ в том числе своим постоянным источником заработка, потому что как юрист, как ИП он как раз зарабатывал на посреднических услугах. Сначала выводил людей на митинги, несогласованные умышленно, а потом на них же зарабатывал через ЕСПЧ. Уже только на этом основании можно сделать вывод, что ЕСПЧ стал как бы частью схемы Навального», — напомнил Серуканов.

Юрист подчеркнул, что связь между ЕСПЧ и Навальным, особенно в контексте последней резолюции, прослеживается напрямую.

Напомним, что о «бизнесе» Навального и ЕСПЧ ранее рассказывали и СМИ. Сам блогер не скрывал, что как юрист представляет своих клиентов в ЕСПЧ и зарабатывает на этом деньги. Важно отметить, что дела клиентов Навального рассматривались в приоритетном порядке, а решения ЕСПЧ обычно выносил в пользу истцов.