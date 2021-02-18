Украина может повторить судьбу послевоенной Германии при попытке оккупации Крыма

НАТО готовится в конце весны — начале лета провести крупнейшие военные учения вблизи Калининграда и Крыма. Солдаты Альянса планируют «изоляцию Крыма от остальной территории России». При этом именно в конце весны в Киеве ожидают «окончательный срыв перемирия и переход к активным боевым действиям в Донбассе». Как России стоит на это реагировать, являются ли учения НАТО прямой военной угрозой для страны, и что произойдет с Украиной при оккупации ею Крыма, рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Не надо нам реагировать на каждый чих Запада. Сама система боевой подготовки и готовности российских вооруженных сил предусматривает мгновенное реагирование на различные сценарии развития ситуаций, в том числе, неблагоприятных», — заявил Игорь Коротченко.

По его словам, в период проведения учений НАТО вблизи российских границ, у страны есть силы, необходимые для быстрого реагирования в соответствующей степени боевой готовности.

«При необходимости будут увеличены средства разведки и средства нейтрализации возможных военных действий западных стран. Поэтому самой России реагировать на эту новость не надо. Вооруженные силы в режиме постоянной боеготовности уже реагируют на определенные сценарии самим фактом своего существования», — объяснил военный эксперт.

Он также подчеркнул, что Запад и НАТО понимают, что нападение на Россию приведет к их полному уничтожению при ответном ударе Российской Федерации. Поэтому, какие бы учения ни проводила НАТО, нападение на Россию означает подпись под собственным самоубийством. Вместе с этим, по мнению Игоря Коротченко, Украина по-прежнему играет подстрекательскую роль.

«Запад отводит Украине роль антироссийского тарана. Но нынешние возможности украинских вооруженных сил носят достаточно ограниченный характер. Однако, если Украина все же совершит акт агрессии в сторону России, то в течение полутора-двух месяцев мы увидим две Украины — Западную и Восточную, как ФРГ и ГДР», — рассказал специалист.

Ранее в Госдуме заявили, что если НАТО и Украина попытаются взять Крым в блокаду, многие страны просто перестанут существовать.