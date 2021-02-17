Юрист назвал требование ЕСПЧ по Навальному жестом отчаяния Запада

Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, чтобы прикрыть его большой провал. Об этом в комментарии ФАН заявил член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло.

Ранее представитель защиты Навального, адвокат Ольга Михайлова сообщила о том, что Европейский суд потребовал освободить блогера. По ее словам, суд применил правило 39 регламента о применении обеспечительных мер. Юрист Илья Ремесло рассказал ФАН, почему это заявление не может подлежать исполнению.

«Это противоречит Конституции РФ, в соответствии с которой правосудие осуществляется исключительно только российским судом. Правосудие не может осуществляться какой-то иной структурой, в том числе иностранной», — объяснил эксперт.

Ремесло считает, что подобное обращение — это жест отчаяния со стороны Запада. По мнению юриста, в этом случае у Навального и его иностранных помощников остается только вариант, включающий в себя внешнеполитическое давление на Россию.

«ЕСПЧ выдвигает такие требования, потому что таким образом он пытается прикрыть большой провал Алексея Навального. Навальный не смог поднять нужный протест. Он сидит. Его политическая репутация снижается в связи с его высказываниями в адрес ветерана и прочим неадекватным поведением. Этим все ограничится», — поделился мнением юрист.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей юрист Илья Ремесло отметил, что Верховный суд России выполнил запрос ЕСПЧ в полном объеме, пересмотрев приговор. Юрист выразил мнение, что своим провокационным поступком Навальный пытается испортить репутацию России и еще не оставляет надежд на помощь со стороны Запада.