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Власти Дагестана достигли норм «майских» указов по зарплатам бюджетников

Власти Дагестана достигли норм «майских» указов по зарплатам бюджетников

Махачкала, 17 февраля. Властям Дагестана удалось достичь показателей средней зарплаты бюджетников, установленных «майскими» указами президента России Владимира Путина, по большинству категорий работников, сообщили ФАН в региональном Минтруде. Сложности возникли только с педагогами детских садов и учреждений дополнительного образования, однако в конце 2020 года на повышение их зарплат были выделены необходимые бюджетные средства, заверили в ведомстве.

В министерстве отметили, что за оплатой работников бюджетной сферы осуществляется ежеквартальный контроль. Специалистами проводится мониторинг данных, предоставляемых органами статистики и республиканских ведомств.

«Результаты последнего проведенного мониторинга показывают, что в Республике Дагестан продолжает отмечаться положительная динамика роста заработной платы, в том числе и в бюджетной сфере, а необходимый уровень средней зарплаты достигнут по большинству категорий работников, определенных «майскими» указами», – сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

Там подчеркнули, что на сохранение необходимого уровня оплаты труда в республиканском бюджете на 2020 год были предусмотрены соответствующие финансовые средства. Меньше установленных норм в прошлом году получали только педагоги в детсадах и организациях дополнительного образования, однако в конце года и эти категории бюджетников получили соответствующую господдержку.

«В течение 2020 года отмечалось недостижение целевого показателя уровня заработной платы по педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. В целях достижения по итогам 2020 года целевых показателей уровня оплаты труда этих категорий педагогических работников, правительством Республики Дагестан в декабре прошлого года дополнительно из резервного фонда были выделены финансовые средства на оплату их труда», – говорится в сообщении министерства.

ФАН связался с несколькими работниками детских садов и общеобразовательных школ Махачкалы и Каспийска, которые заявили, что не имеют претензий к руководству относительно уровня заработных плат. При этом общественный деятель Шамиль Магомедов отметил, что наличие таких фактов нельзя исключать. Он рассказал агентству о наиболее распространенных и известных методах, к которым прибегают чиновники в самых разных регионах России, чтобы формально довести уровень оплаты бюджетников до показателей «майских» указов.

«В Дагестане практически нет сильных профсоюзов, поэтому сложно судить о реальной ситуации вокруг зарплат бюджетников. Из широко известных способов жонглирования статистикой в этом вопросе могу выделить несколько. Работника переводят на полставки, но сохраняют за ним все старые обязанности в полном объеме, либо, напротив, переводят на полторы или две ставки с соответствующим увеличением объема работы. В обоих случаях человек получает зарплату в объеме «майских» указов, но работает больше. Кроме того, я слышал о случаях, когда, например, санитарок могут перевести в разряд уборщиц. Обязанности за ними сохраняются, но разница в том, что санитарки подпадают под «майские» указы, а уборщицы – нет», – сказал Магомедов.

Вопрос корректности исполнения указов президента на прошлой неделе поднял сам глава государства. На совещании с членами правительства Владимир Путин отметил, что некоторые службы «играют в статистику» и подгоняют показатели по зарплатам работников важнейших сфер. Президент поручил кабинету министров и властям в субъектах оперативно изучить положение дел с уровнем оплаты труда бюджетников. Отдельно он обратил внимание на соотношение уровней зарплат сотрудников и руководителей учреждений.

Согласно указу Путина от 2012 года, постепенно оплата труда работников бюджетной сферы должна была увеличиваться для разных категорий, и к 2018 году достигнуть уровня 200% от средней зарплаты в регионе. В конце 2020 года аудиторы Счетной палаты России отмечали, что положения президентского указа полностью не были достигнуты. В частности, проблемы оставались с оплатой младшего медицинского персонала и педагогов детских садов. При этом в ведомстве признали, что с 2012 года зарплаты в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг в стране выросли примерно в два раза.

Ранее ФАН сообщал, что после вмешательства прокуратуры Дагестана в 2020 году до медиков, работающих с COVID-больными пациентами, было доведено более 23 миллионов рублей стимулирующих выплат. Всего были восстановлены трудовые права свыше тысячи работников.

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