Бразильский депутат отправился в тюрьму за ругань в адрес Верховного суда

Федеральный депутат Даниэл Силвейра был арестован по требованию Верховного суда Бразилии. Накануне он опубликовал скандальное видео, в котором не стесняясь в выражениях высказал все, что думает о высоком судействе.

Депутат от консервативной Социал-либеральной партии (PSL) и бывший полицейский Даниэл Силвейра был задержан вечером 16 февраля в городе Петрополис, штат Рио-де-Жанейро. Его доставили в центр временного заключения, где находится до сих пор. Депутатская неприкосновенность не сработала, поскольку ордер на его арест выдал член Верховного суда Александре де Мораис. По мнению Силвейры, его арестовали «чтобы потешить эго» судей.

Deputado que defendeu destituir ministros do STF e que fez apologia ao AI-5, Daniel Silveira passa a noite preso no Rio https://t.co/mi7IAnsx4e #G1 pic.twitter.com/89qWttH9Ez — G1 (@g1) February 17, 2021

За рамками свободы слова

16 февраля он выложил видео, в котором он выступил в защиту генерала Виласа Боаса, который в 2018 году призвал Верховный суд ускорить уголовный процесс экс-президента Лулы да Силвы по обвинению в коррупции. Спустя два года генерал опубликовал книгу, в которой заявил, что его выступление было согласовано с высшим руководством армии Бразилии. Суд посчитал это попыткой давления и начал расследование против Боаса.

В своем видео Силвейра многократно критикует членов верховной судебной инстанции, переходя на личности и не ограничивая себя цензурой. Депутат обозвал «придурками», «предателями», «олигофренами» судей Диаса Тоффоли, Жилмара Мендеса, Эдсона Фачина и Александре де Мораиса, обвиняя их в коррумпированности, невыполнении своей работы и пособничестве наркоторговцам.

Em vídeo que gerou sua prisão, Daniel Silveira defende AI-5, prega agres... https://t.co/eIVWBRZn5a via @YouTube — Pacheco Eça de Queiroz ????????????????????????‍♂️ (@EcaQueiroz) February 17, 2021

В своем выступлении Силвейра призвал к отставке судей и роспуску Верховного суда. Помимо этого депутат выступил в защиту военной хунты, которая правила Бразилией с 1964 по 1986 год. По его мнению, в годы военной диктатуры в Бразилии «было больше порядка» благодаря «Институционному акту» 1968 года, который узаконил пытки и позволил исполнительной власти беспрепятственно бороться с политическими оппонентами. Во многом благодаря этому акту судебная система Бразилии долгое время оставалась под властью военных.

Гособвинение

Александре де Мораис, который выдал ордер на арест Силвейры вопреки его депутатской неприкосновенности, посчитал содержание видео оскорбительным, а самого депутата обвинил в распространении ненависти. Нападки со стороны представителя законодательной власти и восхваление диктатуры вредят принципу разделению властей и гармонии в обществе, заявил судья. Мораис также обязал YouTube удалить провокационный ролик под угрозой ежедневного штрафа в 100 тысяч долларов.

Сильвейру обвинили в преступлениях против чести, клевете, призыве к насилию и подстрекательстве к свержению политического порядка. На стороне обвинения официально выступила и Генеральная прокуратура Бразилии, которую возглавляет сторонник президента Аугусто Арас. Ведомство считает, что депутат нарушил положения закона о государственной безопасности. Прокуратура настаивает на домашнем аресте Сильвейры и запретила ему приближаться к зданию Верховного суда.

Печальная известность

Ранее Даниэл Силвейра неоднократно становился участником громких политических скандалов. Только в 2020 году депутат оказался замешан в деле о фейковых новостях и клевете, а также попал под следствие за призывы к массовым беспорядкам и свержению конституционного строя.

Депутат долгое время отрицал опасность пандемии и критиковал все ограничительные меры, пока сам не заразился COVID-19. Агентство Globe характеризует депутата как «радикального болсонариста (сторонника действующего президента) и регулярного участника антидемократических движений».

В своих призывах к действиям против судебной системы консерватор часто использует глагол «украинизировать», восхваляя способы политической борьбы, которыми пользуются радикальные националисты на Украине.

El neonazi Daniel Silveira, diputado bolsonarista, llama a "ucranizar Brasil". Hace un claro llamamiento a la ultraderecha en las calles para apoyar su presidente "mito".



Brasil vive bajo un gobierno con talante fascista y militarizado. Su parte neoliberal se hunde.



(Abro hilo) pic.twitter.com/conMNkO17U — Maria Dantas (@_Maria_Dantas_) April 29, 2020

Конец карьеры?

Силвейре придется ответить за свои слова не только перед судом, но и перед своими коллегами из палаты депутатов Конгресса Бразилии. Глава PSL Лучиано Бивар уже выступил за исключение Силвейры, однако оппозиция добивается прекращения его депутатского мандата. Этого потребовали уже шесть оппозиционных левых партий. Для отстранения обвиняемого необходимы голоса 257 депутатов, палата займется рассмотрением вопроса в ближайшее время.