Матвиенко призвала сообща решать проблемы экологии

Решить проблемы в сфере экологической безопасности без международного взаимодействия невозможно. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент ФАН.

«Экология становится важнейшим элементом и мировой, и внутренней политики во многих государствах. Проблем в сфере экологии накопилось достаточно. В то же время Россия накопила значительный положительный опыт в их решении», — сказала она на заседании Организационного комитета IX Невского Международного экологического конгресса.

Политик убеждена в необходимости поиска нестандартных подходов, подключении представителей науки, ведущих экспертов и бизнеса. По ее словам, участники Невского конгресса ориентируются на решение конкретных вопросов в области защиты окружающей среды.

Валентина Матвиенко заметила, что предстоящий форум сохранит практический подход и окажет положительное влияние на ситуацию в сфере экологии и в России, и в странах-партнерах.

«Тема IX Конгресса носит широкий, всеобъемлющий характер, затрагивает развитие рационального природопользования, экологическую культуру, сохранение биологического разнообразия, — сказала она. — Все эти глобальные вопросы требуют всестороннего изучения, глубокой проработки и максимально широкого обсуждения в обществе».

В Оргкомитете рассчитывают на участие регионов, представителей профильных министерств и ведомств, общественных и научных объединений.

«Конгресс должен стать по-настоящему запоминающимся, представительным событием, все должно пройти на высоком организационном уровне», — сказала она.

По словам парламентария, на фоне сложной международной обстановки, политических процессов экологическая повестка стала темой, в которой Россия может вести диалог с зарубежными партнерами на равных и развивать сотрудничество. Без международного взаимодействия решить эти трансграничные вопросы невозможно, заключила политик.

Добавим, что IX Невский Международный экологический конгресс пройдет 27-28 мая 2021 года на площадке МПА СНГ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что молодежный форум, посвященный экологической тематике, в текущем году проведут на Камчатке.