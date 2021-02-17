Как «вылечить» самоубийцу: психиатр оценил связь COVID-19 с подростковыми суицидами

Подростковый психиатр, эксперт по суицидам Евгений Корень прокомментировал ФАН рост сообщений в СМИ о самоубийствах молодых людей, в том числе детей и подростков.

В последние дни таких сообщений стало пугающе много. Вот только несколько примеров. Дикий случай с гибелью 12-летней отличницы в Петербурге. Под окнами многоэтажки нашли 15-летнюю школьницу, которой родители запретили встречаться с «неподходящем» парнем. В Самаре две 12-летние вполне успешные девочки оставили родителям прощальные записки и лишили себя жизни. В Ростове-на-Дону покончила с собой 13-летняя гимнастка. В Москве три школьницы пытались умереть, их, к счастью, удалось спасти. В Красноярском крае девятилетнего мальчика нашли дома с признаками асфиксии. В Москве 13-летняя девочка выпала из окна 13-го этажа и к счастью выжила.

Вал таких сообщений заставляет заподозрить, что нынешней весной количество суицидов, в том числе подростковых, резко возросло, при том, что по уровню самоубийств Россия и так занимает одно из первых мест в мире.

Связана ли нынешняя волна детских и подростковых самоубийств с пандемией COVID-19, или тут играют роль какие-то другие факторы, ФАН спросил у детского и подросткового психиатра, эксперта по суицидам, кандидата медицинских наук Евгения Кореня.

«Во-первых, у нас есть специалисты, которые непосредственно занимаются проблемой суицидов, во-вторых, у нас есть главный детский психиатр Минздрава Евгений Макушкин, который уполномочен отвечать на эти вопросы. Я могу высказать только свое мнение: без сомнения, ситуация с COVID-19 добавляет свой «привкус» в происходящее», — отметил Евгений Корень.

Извечный вопрос: что делать?

Нет простого односложного ответа на вопрос, что делать, чтобы изменить эту ситуацию, отмечает собеседник ФАН.

«Это вечный вопрос, который муссируется десятилетиями, — говорит Корень. — Есть простое диалектическое объяснение, а есть практические шаги. Если говорить с точки зрения диалектики, нужно понимать, в каком обществе мы живем. Речь идет о постмодернистском обществе, где размыты базовые устои, в том числе семейные. Дети и подростки страдают от проблем, связанных с нарушением самоидентификации, с размытыми ориентирами будущего и так далее. Если говорить про практические шаги, то, во-первых, этот вопрос нужно адресовать тем, кто занимается этим напрямую, а, во-вторых, видимо, нужно делать ревизию нынешнего состояния суицидологической службы. Новые вызовы, связанные в том числе с COVID-19, требуют работы в этом направлении».

Но не все проблемы решаются только на уровне психиатрической помощи, говорит Евгений Корень.

«У нас в последнее время наладилась служба мониторинга, по крайней мере, в некоторых регионах. Но мониторинг — это еще не все. И вообще, суициды — это не только психиатрическая проблема. Она не может быть решена только на уровне психиатрической службы. Первопричиной являются нюансы семейных отношений и отсутствие у взрослых необходимых навыков общения с детьми», — отмечает врач.

Самоповреждение и суицид

Можно спорить, действительно ли произошло значительное увеличение числа подростковых смертей, но в смежной области рост точно отмечается, говорит собеседник ФАН.

«То, что мы сейчас наблюдаем, это параллельно развивающаяся проблема с подростковым самоповреждением. И тут уместно проводить аналогию с суицидами. Могу точно сказать — число детей с самоповреждением возросло», — отмечет он.

Есть суицидальные попытки с целью покончить с собой, а есть парасуицидальные попытки с целью самоповреждений, объясняет психиатр. Такое поведение может выглядеть внешне похожим, но при самоповреждении у ребенка как правило нет цели расстаться с жизнью. Однако грань здесь очень тонкая, предупреждает врач.

«Есть связь между тем, когда дети просто себя режут и когда они реально пытаются покончить с собой. Естественно, у детей, которые совершают различные акты самоповреждения, выше, причем в разы, риск, что они могут совершить законченную суицидальную попытку», — поясняет Корень.

Пирсинг и татуировки

К самоповреждению, опасному с точки зрения суицидального поведения, хотя и со значительными оговорками можно отнести злоупотребление подростка татуировками и пирсингом, считает Евгений Корень.

«Да, тут есть связь, потому что часто даже формально все это присутствует в едином пакете. Не только татуировки и пирсинг, но даже самоповреждение часто для подростков является просто способом обратить на себя внимание. Они выкладывают все это в Интернете, даже выпячивают в общении с докторами. В некоторых случаях тут связь со страстью к татуировкам четко прослеживается. Например, больные перестают совершать самоповреждения, но активно наносят себе татуировки, делают пирсинг или еще что-то делают с собой. Поэтому, несмотря на то, что пирсинг и татуировки имеет свою культурно-историческую историю, и это разные феномены, связь тут прослеживается. Сегодня в большинстве случаев все это совершенно явно атрибутируется как приоритеты при патологическом подростковом реагировании. Естественно, с оговоркой, потому что в некоторых случаях татуировки и пирсинг — просто знак самоутверждения, следование моде. Так что это можно наблюдать и у совершенно здоровых подростков. Но, тем не менее, мы наблюдаем, что у наших больных все это очень часто сочетается», — отмечает детский психиатр.

Пресечь?

Иногда возникает подозрение, что каждый следующий подростковый суицид — это подражание истории, о которой СМИ сообщали ранее. Возникает вопрос, не играют ли масс-медиа роль катализатора детских самоубийств и не следует ли полностью запретить упоминать о суицидах в прессе? По мнению Евгения Кореня, — это тупиковый путь.

«Жизнь сложно пресечь в любых ее проявлениях, это изначально порочный путь. Если мы хотим что-то решать, наша тактика должна быть не защитно-оборонительная, а все-таки достаточно активная. Это работа с подростками, поиск заинтересованности, чтобы люди обращались за помощью, находили более адаптивные способы снятия напряжения. Безусловно, сообщения СМИ причиной суицидального поведения являться не могут, но то, что это может быть дополнительным триггером, давно известно», — говорит собеседник ФАН.

Не пандемией единой

Да, пандемия COVID-19 могла сыграть важную роль в росте суицидального поведения молодых людей, но эта причина явно не единственная и, возможно, не главная, говорит Евгений Корень.

«Всегда очень много разных факторов, их можно подразделять на социальные и психологические. Соответственно, можно говорить о том, что напрямую не связано с пандемией: падение роста доходов, напряжение в семье, связь с санациями, да все, что угодно — все, что может влиять на благополучие в обществе. Это социальный уровень. А психологический уровень совершенно очевиден. Это нарастающие сложности, проблема буллинга (травли в детских коллективах), которая присутствует, опять же сложности воспитания, которые сейчас усиливаются. Все это совершенно очевидно. То есть сейчас мы закольцовываемся на разного уровня проблемах, связанных с постмодернистским обществом. Здесь можно много говорить и называть причины, но какой-то одной причины нет. Самое важное, чтобы мы не ступили на путь формального сдерживания, потому что это тупиковая история. Надо заново проводить ревизию того, как мы работаем с пациентами, менять наши подходы с учетом социальных реалий», — подчеркивает специалист по подростковым суицидам.

Как «вылечить» самоубийцу?

По мнению врача, в любом случае, если речь идет о подростковом суициде, нужно понимать, что мы имеем дело с болезнью, которую необходимо выявить как можно раньше, чтобы вылечить.

«Последнее, что важно сказать: в подавляющем большинстве случаев — в 99,9% — суицид совершают люди, страдающие психическими расстройствами. Это не проблема того, что кто-то кому-то что-то неправильно сказал, как-то неправильно себя повел, что-то кому-то запретил. К сожалению, это установленный факт, и это очень важно иметь в виду. Это в очередной раз адресует нас к проблеме, связанной с ранним выявлением психических нарушений. А вот как именно это сделать, тоже большая серьезная проблема», — подчеркнул Евгений Корень.

Карантин, связанный с пандемией COVID-19, тянется уже около года, он оказал серьезное влияние на все страны, включая Россию. На сегодня в мире зафиксировано более 110 миллионов заболевших, только по официальным данным число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом приближается к двум с половиной миллионам человек.