Лидер «Родины» назвал главную цель санкционной войны Запада против России

В 2021 году в России пройдут выборы в новый, восьмой созыв Государственной думы. Партия «Родина» планирует принять участие в борьбе за место в нижней палате парламента.

Председатель партии Алексей Журавлев в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о планах на новый политический сезон, а также поделился своим видением развития политической ситуации в стране.

«Деньги — народу, Россия — для россиян»

— Алексей Александрович, планирует ли ваша партия участвовать в выборах в Госдуму?

— Разумеется, партия «Родина» примет самое деятельное участие в грядущей парламентской кампании. Наша стратегическая цель — сформировать в Госдуме партийную фракцию, чтобы получить возможность эффективно представлять и защищать интересы наших избирателей на федеральном законодательном уровне.

— Что-то изменится в вашей предвыборной думской программе?

— Наши принципы просты и понятны: справедливая социальная политика в интересах народа, национализация элит, смена либеральной экономической модели на экономику национальных интересов, новая индустриализация страны, стратегическая поддержка образования и науки, укрепление суверенитета России на международной арене, опережающее развитие Вооруженных сил, независимая от Запада внешняя и внутренняя политика, победа над бедностью и динамичный рост благосостояния граждан, изменение миграционной и демографической политики в соответствии с национальными интересами Российской Федерации.

Деньги — народу! Россия — для россиян! Гражданам России — достойную жизнь! Эти цели разделяет абсолютное большинство наших сограждан.

— Что конкретное вы можете предложить избирателям?

— Мы идем на выборы как партия российских регионов. Мы предлагаем избирателям не какую-то абстрактную или нишевую концепцию, как многие другие партии, а реальные механизмы улучшения жизни на местах. Сильная страна начинается с сильных регионов. А если у вас на малой родине — бардак и запустение, то и в целом ситуация по стране будет плачевной.

Необходимо дать регионам больше самостоятельности в социально-экономическом плане, создавать рабочие места для россиян, условия для свободного развития и самореализации личности. И начинать надо именно «снизу», на местах.

«Профессионализм и воля важнее всего»

— Как вы ведете партийную работу?

— Наша ежедневная партийная работа ведется именно «снизу». И каждый год «Родина» активно участвует в муниципальных и региональных выборах, укрепляя горизонтальные связи с нашими избирателями.

Самым ярким примером эффективности такого подхода за последнее время стали выборы Тамбовской городской думы, где наши соратники завоевали абсолютное большинство депутатских мандатов. Что же касается федеральной избирательной кампании, то мы уже ведем активную подготовку к ней на всех уровнях.

— Ожидать ли нам каких-либо медийных персон среди кандидатов от «Родины»?

— Медийность кандидатов, безусловно, важна в технологическом плане. Но еще важнее профессионализм и наличие политической воли. У нас довольно большой круг потенциальных медийных кандидатов, но раскрывать конкретные имена пока еще рано.

Есть люди, которые давно с нами. Это, например, блестящий экономист и популярный политолог Михаил Хазин, который возглавляет совет партии «Родина» по экономике и бизнесу. Или известнейший военный эксперт, журналист, член президиума нашей партии Игорь Коротченко. Такие люди уже широко известны в обществе. А чуть позже мы назовем и других наших единомышленников, пользующихся заслуженным авторитетом у граждан.

— Сегодня существуют различные программы подготовки наблюдателей на выборах в Госдуму. Готовы ли вы направить на обучение своих наблюдателей?

— Недавно я как раз выступал на заседании Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, на котором презентовалась и обсуждалась эта программа. Кстати, Координационный совет, куда входят представители многих политических партий, был создан в прошлом году по инициативе «Родины».

Подготовка наблюдателей в традиционном формате: независимое наблюдение, фиксация нарушений и т. д. — дело хорошее, но не самое эффективное на сегодняшний день. Разумеется, «Родина» поддерживает эту инициативу и направит своих наблюдателей на обучение в Общественную палату. Но на предстоящих выборах главной проблемой станет предотвращение провокаций со стороны прозападных либералов.

«Санкции Запада — это вызов суверенитету России»

— И как, по-вашему, следует бороться с нарушениями на выборах?

— Запад уже открыто заявляет, что будет активно вмешиваться в российские выборы. Его цель — представить парламентские выборы в России максимально нелегитимными, для чего и будут осуществляться различные демонстративные вбросы, «карусели», фабриковаться фейковые новости в СМИ и Интернете. И мы должны активно этому противодействовать!

Для этого я предложил коллегам из Общественной палаты и других политических партий уже сейчас формировать в регионах оперативные наблюдательные штабы по предотвращению провокаций. И организовать специальную подготовку соответствующих наблюдателей.

Надо не просто ждать начала вражеских атак, а работать на опережение: выявлять группы провокаторов в Сети, в населенных пунктах, отслеживать их деструктивную деятельность и пресекать любые попытки отрицательно повлиять на ход подготовки и проведения голосования. Они же даже не прячутся, вовсю афишируют свою деятельность, проплаченную западными деньгами. Поэтому надо создавать такие оперативные наблюдательные штабы на местах, а в Москве должен работать Центральный оперативный штаб.

— Как вы и ваша партия относитесь к усиливающемуся санкционному давлению на Россию?

— Как патриоты могут к этому относиться? Разумеется, отрицательно! Эти предатели-навальнисты униженно выпрашивают у Запада еще больше санкций против России, потому что для этой пятой колонны — чем хуже России, тем лучше. Для нас же антироссийские санкции Запада являются наглым вызовом экономическому и политическому суверенитету России.

Цель этой санкционной войны — заставить Россию отступить, склониться перед волей Запада, отказаться от независимой национальной политики и вернуться к статусу «страны-бензоколонки» для «золотого миллиарда», согласиться на внешнее управление. То есть своим санкционным давлением Запад пытается заставить Москву капитулировать в геополитическом масштабе. Но это, конечно, пустые надежды!

— Насколько критичны для России западные санкции?

— Россия с 2014 года под санкциями, и ничего, живет. Потребуется десять лет — выстоим, двадцать, сколько надо, но Западу не уступим! На этот счет в нашей стране сложился совершенно понятный консенсус между властью и обществом.

К сожалению, даже на уровне правительства продолжает сохранять свое влияние определенное прозападно-либеральное лобби. И в экономике это чувствуется, и в политических вопросах.

— Что думаете о протестных акциях в поддержку блогера Алексея Навального?

— Это акции даже не в поддержку конкретно Навального, это откровенные провокации против суверенитета и национальных интересов России, координируемые и финансируемые Западом. Фактически, это репетиции цветной революции в России и проявления иностранного вмешательства в нашу жизнь.

Тем людям, которые по наивности или политической безграмотности добровольно участвуют в незаконных акциях и беспорядках, я посоветую одно: подружитесь, наконец, с головой и не будьте расходным материалом для предателей и их западных хозяев.

«Мир в Донбассе настанет после нейтрализации Киева»

— Пандемия коронавируса будет иметь масштабные последствия для экономики мира и России. Как бы вы оценили в целом действия РФ и что бы изменили сейчас?

— Последствия не просто будут, они уже есть. Рост смертности, рост безработицы, многие предприниматели потеряли свой бизнес… И сами по себе длительные ограничения негативно сказываются на психике людей. Коронавирус принес с собой массу социальных и экономических проблем, помимо чисто медицинских. Но Россия довольно эффективно справляется с этими вызовами — гораздо успешнее подавляющего числа западных стран.

Нам удалось сбалансировать меры, поддержать граждан, в том числе денежными выплатами, что очень важно. Россия создала самую надежную, эффективную и безопасную вакцину «Спутник V», теперь к ней имеют доступ миллионы россиян и жителей тех стран, чьи власти сделали правильный выбор между здоровьем людей и прозападной политической русофобией.

Так что я очень высоко оцениваю действия России по борьбе с пандемией коронавируса. И хочу отдельно подчеркнуть: нам удалось достичь таких значительных результатов во многом благодаря личному участию президента Владимира Путина, который многие проблемы решал оперативно и буквально в ручном режиме. Наш национальный лидер никогда нас не подводит!

— Нарушает ли украинский законопроект о Донбассе Минские соглашения? Означает ли он односторонний выход Киева из «Минска-2»? Чем это может грозить Донбассу и как меняется ситуация в этом регионе в последние недели?

— На мой взгляд, Киев всерьез никогда и не следовал Минским соглашениям, не собирался их выполнять. Так что ему даже не надо выходить из них, поскольку он и не входил.

Украинские власти на протяжении всего конфликта последовательно саботировали любые мирные договоренности, каждый раз в одностороннем порядке нарушая режим тишины, открывая огонь и по донбасским ополченцам, и по мирным жителям. Я лично много раз приезжал за эти годы в Донбасс и видел это своими глазами.

И сейчас мир в Донбассе весьма хрупок, украинская сторона периодически возобновляет обстрелы территории ДНР и ЛНР, нарушая условия мирных договоренностей.

— При этом Запад постоянно закрывает глаза на военные преступления киевского режима, оказывая ему финансовую, политическую, военную и иную поддержку…

— Сегодня Украина по наущениям своих западных кураторов продолжает попытки заручиться деятельной поддержкой НАТО, буквально втянуть натовские войска в тлеющий конфликт с Донбассом, а посредством этого спровоцировать военное противостояние Альянса и России. В силу ряда причин украино-донбасский конфликт пока что остается замороженным, но он отнюдь не прекращен. И в любой момент может разгореться вновь.

Сохраняется угроза перенесения его также на территорию Российской Федерации — в Крым и ряд соседних областей. Нам необходимо быть готовыми к такому развитию событий. Мир в Донбассе окончательно установится только после нейтрализации нынешней преступной киевской власти. А это обязательно произойдет!