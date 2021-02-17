Астропсихолог оценила влияние татуировки на судьбу человека

Перманентный рисунок на теле давно никого не шокирует. Речь не идет о бьюти-сфере и бровях, имеется в виду настоящая «нательная живопись» и модные ныне небольшие картинки. Порой встречаются совершенно непредсказуемые и даже страшные рисунки по всему телу. Астропсихолог, астролог Инга Лозанчич оценила влияние татуировки на судьбу человека.

Эксперт сообщила ФАН, что на судьбу человека влияет все, что находится в его пространстве, даже самые незначительные вещи, не говоря уж о татуировках.

«Даже картина, которая висит на стене и на которую человек практически не обращает внимания, может положительно или отрицательно повлиять на судьбу. Поэтому выбору татуировки нужно уделить особое внимание», — отмечает астролог.

На самом деле, причин для нанесения татуировки может быть очень много. Как говорит Инга Лозанчич, человек может находиться в поиске себя, поиске самовыражения, даже в поиске боли, чтобы заполнить некую пустоту в себе.

«Есть такое психологическое желание причинить себе боль и что-то преодолеть, куда-то вырваться. Зачастую в таких состояниях татуировки выбираются очень глупо. Всегда важно помнить, что татуировка несет в себе определенную энергетику», — объясняет астропсихолог.

Также, по мнению эксперта, работу над тату лучше всего доверить не просто мастеру рядового тату-салона, а духовному наставнику.

«Смысл нанесения татуировки изначально в том, чтобы каким-то образом усилиться, определить место силы. И важно сделать это местом именно силы, а не рока. Нужно, чтобы татуировку делал, действительно, духовный человек. Некий учитель, который передаст силу через татуировку своему ученику. Это своего рода акт духовности. А во всех остальных случаях это глупость, которая может негативным образом отразиться на судьбе», — говорит собеседница ФАН.

Инга Лозанчич приводит пример, что существуют татуировки, которые наносить на тело нежелательно. Одна из них — «крест».

«Люди не понимают, что этот символ может привлечь серьезные жизненные испытания, которые могли бы пройти более мягко. У человека всегда есть выбор, пройдет он те или иные испытания в мягкой или более жесткой форме. От судьбы уйти нельзя. Можно либо облегчить свою судьбу, либо наоборот», — добавила Лозанчич.

Ранее ФАН писал, что сын известной артистки Елены Яковлевой Денис Шальных решил обновить свой внешний вид. Молодой человек свел татуировку гроба с лица.

Каких еще проблем можно ожидать от татуировки, рассказала дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.