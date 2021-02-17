Лолита Милявская и Юрий Грымов лопатами расчистили вход в театр «Модерн»

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов вместе с актерами вынужден самостоятельно расчищать лопатами огромные сугробы, перекрывшие вход в здание. По словам Юрия Грымова, неоднократные обращения в администрацию района и в коммунальные службы так и остались без ответа.

«Уважаемая управа Басманного района! Мы несколько дней пишем вам письма, а реакции ноль! Вы не убираете снег! Мы вынуждены расчищать дорогу своими силами. У нас скоро премьера, и зрители не смогут подойти к театру», — возмущается художественный руководитель театра «Модерн».

Вместе с коллективом театра за лопату взялась и исполнительница главной роли в спектакле «Женитьба» Лолита Милявская. Она призвала коллег активнее работать лопатами, чтобы успеть убрать снежные завалы к премьере спектакля. Комментируя ситуацию, худрук театра предложил в следующий раз поменяться местами с коммунальщиками.

«Давайте в следующий раз вы будете играть на сцене, а мы будем убирать снег», — предложил Юрий Грымов.

Премьера спектакля «Женитьба», где главную роль сыграет Лолита Милявская, намечена на 24 февраля. Режиссер постановки Юрий Грымов объединил в спектакле сразу три классических произведения: «Женитьба» Николая Гоголя, «Предложение» Антона Чехова и «Женитьба Бальзаминова» Александра Островского.

Ранее ФАН писал о том, как Лолита готовилась к участию в шоу «Точь-в-точь». Знаменитость решила выйти на сцену в образе «босоногой дивы» Сезарии Эворы, исполнив песню «Bésame mucho».