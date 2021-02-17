В России высмеяли решение ВМС США вернуть на вооружение старые «Гарпуны»

Военно-морские силы США вновь возвращают на свои корабли, самолеты и атомные подлодки противокорабельные ракеты «Гарпун». Об этом на днях заявили американские издания, близкие к Пентагону.

Российские военные эксперты высмеяли в интервью ФАН решение американцев, указав, что это признак отчаяния и бессилия военного ведомства США.

Устаревшему «Гарпуну» не нашлось замены

По заверению оборонного ведомства США, эти «ракеты-убийцы» прошли основательную модернизацию, что якобы делает их «более смертоносными при умеренных затратах». К такому заявлению американских адмиралов военный эксперт Виктор Мураховский отнесся скептически. По его словам, за последние четверть века в США так и не удалось создать современный противокорабельный комплекс.

«Все дело в том, что устаревшему «Гарпуну» в американских ВМС не нашлось замены. Пентагон сейчас присматривается к норвежскому ракетному комплексу, но массовая закупка вряд ли будет. Военное ведомство США всегда рассчитывает только на продукцию своей промышленности, вот они и возвращают «Гарпуны» обратно в войска», — считает Мураховский.

Заказ на разработку противокорабельных ракет «Гарпун» американская компания «Макдоннелл-Дуглас» получила от американских военных в июне 1971 года. Проектирование ракеты, предназначенной для удара по всплывшим подводным лодкам, в США началось еще за шесть лет до этого, но представленные на рассмотрение наработки не устроили американских адмиралов.

Все изменилось в 1967 году, когда два египетских ракетных катера советскими противокорабельными ракетами «Термит» пустили на дно гордость израильских ВМС эсминец «Эйлат».

К середине 1990 годов в ВМС США ракетами «Гарпун» было оснащено более 200 надводных кораблей основных классов, две трети атомных подводных лодок и свыше 800 самолетов. Кроме того, в составе ВВС США две эскадрильи бомбардировщиков B-52G были специально переоборудованы под носители этих ракет.

Естественно, что в качестве приоритетных целей ВМС США рассматривали советские военные корабли. Но с окончанием холодной войны устаревшие «Гарпуны» стали снимать с вооружения.

Сначала комплексов лишили атомные подводные лодки, затем время пришло и надводным кораблям. Конечно, были попытки модернизировать эти ракеты, но, по словам Мураховского, чуда не случилось. Незначительные улучшения так и не превратили «Гарпун» в современную ракету.

«Надо понимать, что базовая платформа остается той же, что и в 1970-х годах. Поэтому, естественно, невозможно в этих же габаритах сделать противокорабельную ракету, которая будет обладать принципиально новыми качествами», — объяснил собеседник агентства.

Признак отчаяния и бессилия американцев

К XXI веку в США вообще прекратили строить военные корабли, способные стрелять противокорабельными ракетами «Гарпун» и сняли последние комплексы, еще оставшиеся на некоторых кораблях.

Одной из главных причин, которую называют эксперты, стало то, что на новые корабли устанавливалось так много оборудования, что даже две пусковые установки с «Гарпунами», с четырьмя ракетами в комплекте каждая, просто не умещались или возникали проблемы с весом. Каждая ракета без установки весила почти полтонны.

Да и к тому же, как считает военный эксперт Юрий Кнутов, у вероятного противника, то есть, прежде всего России, к этому времени появились противокорабельные системы, значительно превосходящие «Гарпун», а современные российские системы ПВО способны обнаружить и уничтожить эти американские ракеты.

«Противокорабельные ракеты «Гарпун» однозначно устарели. Наши ракеты «Оникс» превосходят их. Я уже не говорю о «Цирконах», которые планируется поставить на вооружение в этом году, — утверждает собеседник ФАН. — Что же касается «Гарпуна», наши новые системы ПВО совершенно спокойно могут их уничтожать на подлете к цели. То, что Пентагон возвращает их — признак отчаяния и бессилия американцев».

Пентагон умалчивает главную причину, по которой американцы стирают пыль с хранящихся на складах противокорабельных ракет, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. Дело в том, что пришедшему не так давно к власти в США Джо Байдену, возможно, потребуется своя маленькая и победоносная война, утверждает эксперт.

«Практически каждый американский президент имел свою войну, надеясь на ее победоносное окончание, или даже несколько, как у Барака Обамы. Посмотрим, что будет при Байдене. Пентагон будет думать, если уже не думает, против кого будет применять это вооружение, но точно не против России», — подчеркнул Литовкин.

Военный обозреватель уверен, что очередную жертву американские военные выберут из стран третьего мира. С более развитыми государствами США после Второй мировой войны предпочитает не связываться. Кстати, те же самые «Гарпуны» американцы всегда применяли как раз именно в таких локальных конфликтах.

США никогда не воюют с равным по силе противником

Боевой дебют этих ракет состоялся в марте 1986 года в ходе демонстративного «наказания» строптивого ливийского правителя Муаммара Каддафи. В операции под кодовым названием «Огонь в прерии» палубные штурмовики «Интрудер», поднявшиеся с авианосцев «Америка», «Корал Си» и «Саратога», безнаказанно расстреляли и потопили «Гарпунами» два ливийских военных корабля — ракетный катер «Вахид» и корвет «Эйн Загут».

Любопытно, что на лавры по уничтожению ливийского корвета претендовал и американский ракетный крейсер «Йорктаун», входивший в ударную группировку США. Он тоже выпустил две ракеты «Гарпун» в обнаруженную радаром цель, и командир крейсера даже бодро отрапортовал об ее уничтожении. Однако вскоре выяснилось, что на самом деле ливийский корвет потопили в совсем другом месте. В кого стрелял «Йорктаун», так до сих пор и остается загадкой.

Самый масштабный конфликт с применением системы «Гарпун» произошел 18 апреля 1988 года. В Персидском заливе ракетными ударами обменялись американские и иранские ВМС. Итогом сражения стало уничтожение иранского фрегата «Саханд»: в него попали три «Гарпуна», выпущенные штурмовиками с авианосца «Энтерпрайз». Иранцы в ответ тоже ударили «Гарпунами», но неудачно. Все ракеты Америке удалось нейтрализовать постановкой ложных целей. Это, в последствии, позволило экспертам усомниться в эффективности ракет при преодолении средств радиоэлектронной борьбы.

По мнению Виктора Литовкина, именно на Ближнем Востоке стоит ожидать повторения истории применения «Гарпунов».

«Американцы будут использовать свои «Гарпуны» против стран третьего мира, они же никогда не воюют с равнозначными по силе противниками. Иран, Ирак, то есть экономически ослабленные страны, которые не могут им дать достойный отпор», — заключил собеседник агентства.

США, судя по всему, уже активно готовятся к новому конфликту. В январе 2021 года, по данным американских изданий, компания «Боинг», а именно ей отошли права на производство ракет «Гарпун», завершила оснащение ракетными системами нескольких атомных подводных лодок. В этом же году планируется вернуть данные противокорабельные ракеты на ряд фрегатов и вновь оснастить ими военные самолеты.