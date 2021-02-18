Дмитрий Певцов призвал вернуть ежемесячные «наградные» ветеранам боевых действий

Известный российский актер театра и кино Дмитрий Певцов заявил ФАН, что необходимо восстановить постоянные «наградные» выплаты ветеранам боевых действий, имеющим боевые награды, и членам их семей. Сейчас такие выплаты за награды получают только Герои России, Герои Труда и еще некоторые категории награжденных.

Ветераны поддерживают инициативу Певцова, а в Государственной думе готовы ее обсуждать. Подробней об этом — в материале ФАН.

«Поощрение должно быть ежемесячным»

Народный артист РФ в эксклюзивном интервью Федеральному агентству Новостей рассказал подробности своего предложения, которое высказал ранее на концерте-поздравлении для ветеранов-«афганцев» Северо-Восточного округа Москвы.

«Надо платить эти деньги всем, кто имеет боевые награды, а не только Героям России, — отметил Певцов. — Боевые награды даются за определенные подвиги или деяния во время военных действий. Соответственно, к каждой из них должно прилагаться материальное поощрение. И оно должно быть ежемесячным».

По словам собеседника ФАН, прежде всего речь идет о тех людях, которые вернулись домой после боев инвалидами и по этой причине не могут нормально работать.

«Кроме того, это еще и члены семей, оставшиеся без кормильца. Они, конечно, тоже должны получать от государства ежемесячные выплаты, — добавил Певцов. — Им тоже надо помогать!»

Известный артист особо отметил, что в помощи нуждаются именно семьи и дети погибших воинов.

«Поскольку я сам преподаю в институте (Институт современного искусства. — Прим. ФАН), хорошо знаю, что сейчас практически во всех вузах большинство студентов учатся платно, — подчеркнул Певцов. — Так вот, у детей из тех самых семей, чьи отцы и мужья, наши воины, выполняли долг, конечно, обязательно должны быть дополнительные льготы».

Выплаты за награду — это справедливо

Между тем, по информации ФАН, идею уже поддержал Герой России Евгений Конопелькин. Он отметил, что на данный момент у нас в стране есть ежемесячные денежные выплаты «за заслуги» — но только Героям России и Героям Труда России.

«Я считаю справедливым, что каждый подвиг, каждая боевая награда должны быть основанием для соответствующей выплаты», — пояснил Конопелькин.

Солидарен с этой позицией и председатель правления Московской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Петр Петров.

«Я помню, как мы выходили из Афганистана, и помню, как некоторые чиновники в то время нам говорили: «Мы вас в Афганистан не посылали», — посетовал он. — Отношение к ветеранам-афганцам сейчас стало другим. Действительно, мы — преемники ветеранов Великой Отечественной войны. Они наставляли нас, а мы — сегодняшнюю молодежь».

Признание заслуг на государственном уровне как тех, кто воевал и трудился во времена СССР, так и тех, кто сражается за Родину в современных войнах и конфликтах, Петров считает справедливым и необходимым. Все эти люди уже защитили свое государство и всегда готовы сделать это снова, пояснил он.

В Государственной думе идея возвращения ежемесячных выплат нашла поддержку. Однако парламентарии в один голос говорят, что прежде чем делать громкие заявления о возвращении такой нужной выплаты, необходимо все серьезно просчитать — будет ли это дополнительной неподъемной нагрузкой на бюджет или нет.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова заявила ФАН, что такие вопросы должны решаться коллегиально.

«Мы в своем комитете пока еще не рассматривали подобную инициативу, поэтому не могу сказать что-то определенное, — отметила она. — По крайней мере, у нас этого предложения нет. Лично мое мнение — я готова его поддержать. За всю Думу, конечно, не скажу. Но большинство, думаю, тоже согласится. Почему же нет?»

Комитет ГД по обороне: вопрос — на проработке

Коллега Кабановой по нижней палате парламента Александр Шерин, не понаслышке знакомый с боевыми действиями, счел данную инициативу очень хорошей.

«В Думу ее внести можно. Правда, сформулировать будет очень сложно», — признался ФАН первый заместитель главы думского комитета по обороне.

По словам Шерина, есть тут доля вины и самих ветеранских организаций.

«Я их ни в коем случае не обвиняю, но дисциплинированность и глубочайшая тактичность людей, которым стыдно что-то для себя просить, являются тем самым элементом, который делает этих людей невидимыми для чиновников, — посетовал собеседник ФАН. — Это необходимо исправить».

В свою очередь, депутат Виктор Заварзин заявил ФАН, что комитет Госдумы по обороне прорабатывает вопрос возвращения постоянных «наградных» выплат ветеранам боевых действий.

«Проблема невыплаты «наградных» ветеранам боевых действий действительно актуальная. Сейчас этот важный вопрос у нас в комитете находится на проработке», — пояснил парламентарий.

По его словам, сейчас в профильном комитете только собирают предложения для разработки соответствующей законодательной инициативы.

«Мы очень внимательно планируем изучить это вопрос, чтобы не ухудшить, а улучшить положение этой категории граждан, — добавил Заварзин. — Затем планируем разработать законодательную инициативу, которую мы будем согласовывать с правительством перед внесением в Государственную думу».

«От героев былых времен»

Член президиума Совета ветеранов ВДВ России Анатолий Буй напомнил, что до 1948 года в Советском Союзе были установлены ежемесячные денежные выплаты гражданам, имеющим государственные награды. Те выплаты установили еще в 1938–1939 годах, а отменили уже после Великой Отечественной войны с формулировкой «для направлении освобождающихся средств на восстановление и развитие народного хозяйства СССР».

В чем был истинный смысл отмены «наградных», вызвавшей серьезное недовольство фронтовиков, историки спорят по сей день.

Отметим, что гражданам, которые имеют звание Героя России или СССР, ежемесячно платят «за звезду» по 75 000 рублей. Эта сумма не облагается налогом, поскольку начисляется за звание. Получает ее не только герой, но и родственники после его кончины.

Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам Ордена Трудовой Славы, по их заявлению, установлена ежемесячная денежная выплата в размере 26 847 рублей.

Дмитрия Певцова на свою ежегодную встречу пригласили ветераны боевых действий местного отделения «Шурави» Российского союза ветеранов Афганистана — в Московском молодежном театре вспомнить о былом собралось около двухсот ветеранов и членов их семей. Свое предложение актер произнес прямо со сцены, где в его исполнении звучали песни Владимира Высоцкого и всеми любимая песня «От героев былых времен» из культового советского фильма «Офицеры».