Болсонару разрешил: как Бразилия скупает огнестрельное оружие

Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указы, облегчающие условия приобретения и хранения оружия и боеприпасов для граждан Бразилии. Сообщение об этом опубликовал официальный сайт правительства страны.

Болсонару «сделал новый шаг на пути к обеспечению способов самозащиты для граждан Бразилии», заявило правительство. Были облегчены условия приобретения и хранения оружия гражданскими лицами. Теперь все бразильцы, у которых есть лицензии, смогут приобрести до шести единиц оружия и 2000 патронов в год.

Упрощение использования и покупки оружия было одним из главных предвыборных обещаний президента. Указы, подписанные Болсонару, не требуют одобрения Национального конгресса. Новые правила войдут в силу через 60 дней после подписания.

Promessa de campanha, Bolsonaro altera decretos e amplia facilidades de compra e registro de armas.

As alterações visam desburocratizar procedimentos e aumentar a clareza das normas q regem a posse e porte de armas de fogo e a atividade dos colecionadores, atiradores e caçadores. — Enock formiga ???? ???????? (@EnockFormiga) February 14, 2021

Правила приобретения оружия в Бразилии

C новыми правилами приобретение оружия для обычных граждан стало еще легче. Как и обещал Болсонару, удалось сократить бюрократические процедуры в процессе получения лицензии и покупки оружия.

Каждый желающий гражданин старше 21 года сможет получить разрешение на хранение оружия и осуществить его регистрацию и покупку через Интернет. Документ о регистрации оружия действует в течение 10 лет.

Раньше для получения оружия необходимо пройти обучение в течение шести месяцев. С августа 2020 года нужно всего лишь пройти месячный курс по использованию огнестрельного вооружения.

Обычный гражданин может получить разрешение на приобретение орудия, если он проживает в городе или штате, где на 100 тыс. человек приходится более десяти убийств в год, или в любой сельской местности.

Количество оружия

Новые поправки к указам от 2019 года увеличили количество оружия, которое можно приобрести рядовым гражданам — при наличии лицензии бразилец имеет право приобрести шесть единиц оружия (на две больше, чем раньше).

Сотрудникам полиции, тюрем, прокуратуры и судов разрешается приобрести до восьми единиц оружия. Профессиональные стрелки могут купить до 60 единиц оружия, а охотники — до 30. Однако это не предел — если кто-то захочет приобрести еще больше оружия, потребуется просто дополнительное разрешение.

Ношение оружия

Граждане Бразилии получили право носить при себе две единицы огнестрельного оружия одновременно. Ранее количество носимого оружия законами не оговаривалось.

Изменились и правила приобретения оружия: предыдущий указ Болсонару предписывал коллекционерам, стрелкам и охотникам (CAC) представить документ о своей психологической пригодности, получив медицинскую справку у психолога, зарегистрированного в базе данных федеральной полиции. Теперь для приобретения оружия достаточно медицинской справки, подписанной у психолога, зарегистрированного в Региональном психологическом совете.

Гора патронов для хорошей охоты

Владельцы оружия, относящиеся к CAC (коллекционеры, стрелки и охотники) имели право приобретать до 5000 патронов для оружия, приобретение которого разрешено для частных лиц. Для оружия, использование которого ограничено государством, разрешалось приобретать до 1000 патронов.

Теперь это количество увеличено вдвое — стрелки из категорий CAC могут покупать до 2000 патронов для оружия, на которое есть ограничения. Впрочем, это не предел — запросив дополнительное разрешение, охотники могут увеличить это количество в два раза. Стрелки, которым нужны патроны для подготовки и участия в соревнованиях, смогут при наличии разрешения приобрести до 10 000 патронов.

Военный контроль

В своих новых указах Болсонару существенно ослабил контроль над оружием в руках гражданских лиц со стороны военных.

Так, ВС Бразилии более не будут отвечать за контроль продажи патронов для стрелкового оружия или другого оружия с калибром до 12,7 мм. Кроме того, гражданские лица смогут купить голографические, оптические, открытые прицелы. Разрешается продажа устаревшего огнестрельного оружия, которое было изготовлено до 1900 года и в котором используется черный порох.

Спортивная стрельба для подростков

Закон разрешал подросткам с 14 заниматься спортивной стрельбой в соответствующих учреждениях и с разрешения родителей. Они должны были при этом пользоваться только тем оружием, которое принадлежит стрелковой школе или их родителям.

Теперь Болсонару разрешил подросткам использовать для стрельбы оружие, которое было им предоставлено не только стрелковым клубом или родителями, но и другим спортивным стрелком.

Выгодные законы для производителей оружия

Бразилия является вторым по масштабу производителем огнестрельного оружия в Западном полушарии. По данным Обследования по вопросам стрелкового оружия Женевского университета, в 2017 году в Бразилии более 17,5 млн единиц оружия находилось у гражданских лиц на законных и незаконных основаниях.

Оружейная промышленность Бразилии приносит более 100 млн долларов в год и сконцентрирована в руках трех крупнейших производителей оружия: одной из первых компаний среди производителей стрелкового оружия Forjas Taurus S.A., крупнейшего производителя боеприпасов в мире Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) и государственной компании Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL).

Бразильские производители оружия были чрезвычайно рады победе Жаира Болсонару на президентских выборах 2018 года. Предвыборные обещания президента касательно облегчения процесса приобретения оружия обнадежили бразильские оружейные компании в том, что спрос на оружие в его президентский срок значительно увеличится, а также появятся новые возможности для развития этой сферы.

Подписанные в 2019 года указы об обороте оружия сразу же позитивно сказались на доходах бразильского ОПК — в первую очередь доходах производителей стрелкового оружия.

Распоряжения президента были призваны «покончить с организованной преступностью и нелегальной торговлей оружием». На деле они значительно упростили процесс приобретения лицензии и покупки огнестрельного оружия.

Болсонару отметил, что, по данным федеральной полиции Бразилии, с 2019 года количество легальных случаев покупки выросло до рекордных значений — но этого недостаточно. Согласно данным федеральной полиции Бразилии, в 2020 году было зарегистрировано более 179 тыс. новых единиц оружия, что на 90% больше, чем в 2019 году.

«Мы побили рекорд в 2020 году, по сравнению с 2019 годом. Законная покупка оружия увеличилась на 90%. Но этого пока мало, нужно, чтобы это число увеличилось. Образцовые граждане уже давно разоружены», — заявил Болсонару.

Ожидаемого результата в борьбе с преступностью достигнуто не было, однако значительно увеличился внутренний спрос на стрелковое оружие, что положительно сказалось на доходах оружейных компаний.

Изначально ожидалось, что основными бенефициарами станут национальные производители оружия. В 2020 году стало ясно, что выиграли от политики Болсонару иностранные компании. В 2020 году палата по вопросам внешней торговли приняла решение отменить пошлину на импорт револьверов и пистолетов. Таким образом, экспортировать оружие в Бразилию стало выгоднее, чем производить его внутри страны, а национальные компании теперь вынуждены конкурировать с иностранными в жестких условиях.

- A CAMEX editou resolução zerando a Alíquota do Imposto de Importação de Armas (revólveres e pistolas).



- A medida entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021. pic.twitter.com/ly0YVSb1uM — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 9, 2020

Крупнейшие бразильские оружейные производители Taurus и CBC, которые в 2018 году активно лоббировали избрание Жаира Болсонару при поддержке военных, вынуждены были перенести производство оружия из Бразилии в другие страны, в первую очередь в США и Индию, где оно обходится дешевле.

Больше оружия для самой опасной страны в мире

Бразилия считается одной из самых жестоких стран мира с одним из самых высоких уровней смертности в результате применения огнестрельного оружия. По данным федеральной полиции Бразилии, за 2019 год в стране произошло более 41 тысяч убийств, примерно 70% из которых были совершены с помощью оружия. Это меньше, чем годом ранее, однако доля гибели от огнестрельного оружия остается критически высокой — примерно две трети убитых бразильцев были застрелены.

После снижения в 2018 и 2019 годах количество убийств в Бразилии вновь увеличилось после начала пандемии коронавируса в 2020 году и сопутствующих экономических проблем. В среднем в 2020 году каждый час в Бразилии умирали пять человек.

Reportagem completa do Jornal Hoje sobre homicídios em 2020https://t.co/DHon1qOl9C — Ricardo Moura (@ricardoxmoura) February 12, 2021

Согласно данным статистики, наибольший риск огнестрельное оружие представляет для чернокожих молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет. В 2017 году около 60% убитых были данного возраста, причем 75% из них были чернокожими или метисами.

В рейтинге «Глобального индекса миролюбия», который измеряет уровень насилия внутри государства и уровень агрессивности во внешней политике, за 2020 год Бразилия потеряла 10 позиций, заняв 126-е место. На позицию Бразилии в рейтинге повлияли проблемы, связанные с организованной преступностью, наркоторговлей, политической нестабильностью.

Обещания Болсонару бороться с преступностью путем либерализации правил приобретения огнестрельного оружия немедленно вызвали беспокойство и критику со стороны общественности в Бразилии.

По результатам исследования, проведенного в 2017 году Datafolha, более 61% бразильцев считали, что владение оружием должно быть запрещено. Еще 59% выступали против ослабления ограничений по приобретению оружия. Многие считали, что меры, предложенные Болсонару, лишь усугубят ситуацию с криминалом в стране. Но явное противодействие общественности не остановило сторонников Болсонару.

«Самая большая проблема заключается в том, что идею упрощения процесса приобретения оружия подают как важный вопрос государственной безопасности. — заявил преподаватель института Insper в Сан-Паулу. — Большинство специалистов утверждают, что больше оружия приведет к большему уровню насилия. Между законным и незаконным оружием нет разницы: все они — часть того же рынка оружия. Когда правительство увеличивает количество законного оружия в обороте, оно также косвенно увеличивает количество оружия на незаконном рынке».

Недостаточная защита государства

Критики политики Болсонару отмечают, что еще одной проблемой, связанной с новыми указами, является то, что правительство разрешает приобретать больше оружия, но не обеспечивает в должной мере защиту граждан путем соответствующих правоохранительных мер. Многие положения закона, касающиеся контроля за оружием, не соблюдаются в полной мере. Полиция фактически не занимается конфискацией нелегального оружия.

Так и не были внедрены ключевые положения закона о разоружении: например, государство проигнорировало требования о маркировке и отслеживании незаконного огнестрельного оружия, о надзоре за товарно-материальными запасами частных охранных компаний, управлении запасами Вооруженных сил и федеральной полиции, а также о международном сотрудничестве по предотвращению торговли оружием.

В результате был зафиксирован резкий рост количества людей с законно приобретенным оружием, которые к тому же получили право носить при себе два «ствола». Бразилия и так долгие годы страдает от высокого уровня насилия, а в сфере безопасности страны за последний год намечаются негативные тенденции.

Успехи в сокращении числа убийств в 2018 и 2019 году были перечеркнуты восстановлением роста числа убийств в 2020 году. 2021 год покажет эффективность мер по «самозащите», принятых президентом Жаиром Болсонару.