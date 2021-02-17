Военный эксперт рассказал, как АК-19 заменит американские автоматы в странах НАТО



Группа компаний (ГК) «Калашников» получила от зарубежных заказчиков первые заявки на поставку нового автомата АК-19 под натовский патрон. С какой целью был разработан АК, представляет ли он потенциальную угрозу для России, целесообразно ли заменять российские боеприпасы натовскими, рассказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Вопрос в том, с какой целью создается АК под натовский патрон. Скорее всего, это определенная коммерческая направленность, так как есть страны, военные арсеналы которых сформированы по стандартам НАТО. Это произошло потому, что военачальники этих стран проходили натовское обучение. Там была навязана система поставок определенных вооружений и боеприпасов», — объяснил Алексей Леонков.

Леонков сообщил, что Израиль и Китай производят автомат Калашникова под натовский патрон.

«У нас свой стандарт калибров, под который созданы все системы вооружения. Переход на другой стандарт — это очень затратное мероприятие. Вместе с этим нет смысла затевать такое мероприятие, потому что у нас достаточно средств стрелкового и артиллерийского вооружения», — рассказал военный эксперт, подчеркнув, что нужно рассчитывать прежде всего на свой арсенал.

Специалист отметил, что российская армия использует только свое вооружение. Прежде всего это связано с логистикой и производством. По словам Алексея Леонкова, когда конвейер ставят на военные рельсы, то боеприпасы, например, стрелкового вооружения, измеряются десятками миллионов единиц. То есть не получится постоянно переходить на разные боеприпасы, так как все стрелковое оружие создается под один стандарт.

«Нельзя также взять чужой боеприпас, который более или менее подходит под калибр, потому что работоспособность артиллерийского комплекса будет под большим вопросом. Начнется игра в русскую рулетку. Характерным примером является украинский миномет, который разорвался и погубил самих минометчиков. То есть украинцы не имели опыта создания такого рода систем, но посчитали, что любая мина подойдет к их миномету. Оказалась, не любая», — подчеркнул Алексей Леонков.

Военный эксперт сообщил, что не стоит переживать, что у врага есть АК. Российское оружие очень ценится, именно поэтому Москве приходится делать определенные шаги, чтобы к оружию подходили и иные боеприпасы, объяснил участник пресс-конференции.

«Если же говорить о реальном бое, то российские военнослужащие будут обеспечены нашими системами вооружения. Но им никто не мешает пользоваться трофейным оружием. Опыт боевых действий показывал: в случае отсутствия патронов наши бойцы добывали оружие врага и громили неприятия его собственным вооружением», — заявил специалист.

Отметим, эксперты журнала The National Interest пришли к выводу, что новый автомат концерна «Калашников» АК-19 под патрон НАТО быстро завоюет лидерство на мировом рынке оружия.

Ранее ФАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский опозорился во время визита в Объединенные Арабские Эмираты. Так, киевская сторона подарила правителю эмирата Дубай Мохаммеду ибн Рашиду аль-Мактуму автомат «Форт», который является «чудом» оборонпрома, однако оружие оказалось неисправно.