Экономист Колташов констатировал снижение зависимости России от экспорта сырья

Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% и составил 161,3 млрд долларов. За прошлый год Россия поставила за рубеж рекордные объемы несырьевых товаров. Экономист Василий Колташов в комментарии ФАН констатировал снижение зависимости России от топливно-энергетического экспорта.

Рекорд несырьевого экспорта

Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина сообщила, что в 2020 году Россия достигла психологической границы в 161,3 млрд долларов экспортных поставок, что выше, чем в 2019 году на 4%.

«Несмотря на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд», — заявила главы РЭЦ.

Основную часть структуры несырьевого неэнергетического экспорта сформировали металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%). Кроме того, значительный рост показал экспорт пшеницы – ее поставки выросли более чем на 1,8 млрд долларов.

В РЭЦ отметили, что, согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», к 2030 году прироста объема несырьевого неэнергетического экспорта в денежном выражении должен составить 70%.

Снижение зависимости

Василий Колташов заявил, что зависимость России от топливно-энергетического экспорта снижается с 2014 года. Если семь лет назад уменьшение зависимости от экспорта сырья рассматривалось как стремление властей и направленность экономической политики, то сейчас это явная экономическая тенденция.

Эксперт напомнил, что в прошлом году Россия вышла на второе место в мире по судостроению – наши верфи активно работали и обошли Южную Корею. Кроме того, введенные премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным ограничения на вывоз зерна приведут к развитию скотоводства и увеличению вывоза не зерна, а мяса. Также у России есть все возможности сделать вывоз из страны менее сырьевым и осуществлять переработку на территории РФ.

«В первую очередь это касается нефти. Это ценнейшее сырье для химической промышленности, а после переработки нефти в химической промышленности можно получить различные материалы для легкой промышленности – ткани, пластик. И вывозить не нефть, а нефтепродукты. Я надеюсь, что в машиностроении нас ожидает серьезный прорыв», — добавил собеседник ФАН.

Колташов подчеркнул, что увеличение объемов неэнергетического экспорта из России – это прогрессивное изменение с точки зрения структуры экспорта и развития экономики. Тем не менее российская экономика остается зависимой от колебания цен на нефть.

«Значение сырьевого экспорта для экономики постепенно снижается и будет снижаться. Процесс не будет стремительным, но будет постепенным. Эта тенденция направлена на то, что мы будем вывозить больше продукции обрабатывающей промышленности и меньше продукции сырьевой. Но колебания цен на нефть, металлы и уголь оказывают сильное влияние на нашу экономику, мы отнюдь не независимы от этих цен», — объяснил аналитик.

По словам Колташова, Россия сможет снизить зависимость от топливно-энергетического экспорта, если нынешняя политика властей будет продолжена: страна будет экспортировать продукцию более высокого передела. Сырье будет оставаться на внутреннем рынке, стимулировать капиталовложения в российскую экономику, будут создаваться производства в обрабатывающей промышленности, новые рабочие места и прибыль от переработки.