Певица Согдиана поделилась подробностями празднования своего дня рождения

Сегодня свой 37-й день рождения празднует узбекская и российская певица украинского происхождения, более известная поклонникам под сценическим псевдонимом Согдиана. В беседе с ФАН именинница поделилась не только подробностями сегодняшнего торжества, но и размышлениями, нахлынувшими по случаю праздника.

По словам Согдианы, справлять свой праздник она будет компании своих самых близких людей.

«Отмечать планируем в семейном кругу. Со всей родней. Конечно, к нашему празднованию присоединяются и дорогие поклонники. Это неожиданно и всегда очень приятно», — сообщила собеседница ФАН.

По словам артистки, как и полагается в такой чудесный день, от добрых и сердечных пожеланий просто нет отбоя.

«Конечно же, первыми меня поздравили мои домашние — муж, дети и мой любимый питомец. Потом я проверила свой телефон и аккаунт в Instagram. Там уже тоже успело накопиться много сообщений. Так что трудно сказать, кто же все-таки был первым», — отметила певица.

Кроме того, Согдиана поделилась своими размышлениями по поводу того, что для нее означает этот прекрасный праздник.

«Каждый следующий день рождения отличается от предыдущего. Дело в том, что каждый человек постоянно меняется. Мы все проходим определенный путь, становимся другими. Говорят, есть некие жизненные циклы. Они равняются 12 годам. Получается, что и у меня сейчас начинается новый период в жизни. Я встречаю его в хорошем настроении, полная сил», — резюмировала артистка.

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