Продюсер из Киева возмутилась отсутствием творческой свободы на Украине

Москва, 17 февраля. На Украине нет никакой творческой свободы, она в стране никому не нужна. Об этом заявила ФАН украинский продюсер Нателла Крапивина, комментируя запрет проката любовной драмы «Кто-нибудь видел мою девчонку?» на территории Украины.

По словам продюсера, запрет проката киноленты — целиком и полностью политическое решение.

«Объяснение очень простое, — сказала собеседница ФАН. — Все фильмы, в которых есть деньги Министерства культуры Российской Федерации, запрещены в прокат на территории Украины, к большому сожалению».

Нателла Крапивина заключила, что в стране, где под запрет попадают фильмы о любви, нельзя говорить ни о какой свободе слова и выражения.

«Абсолютно нет творческой свободы! Кому она там нужна?» — заявила продюсер.

О запрете проката фильма стало известно, когда Крапивина в Instagram Stories ответила на вопрос подписчицы о выходе фильма на Украине. Она прокомментировала это решение, еле сдерживая гнев.

«Украина самоизолировалась от всего хорошего в этом мире, — написала продюсер. — Демократия, которая так похожа на тоталитаризм. Закрываются каналы, «отменяются» люди. Наше кино не вписывается в контур!»

Напомним, что мелодрама режиссера Ангелины Никоновой вышла на российские экраны 4 февраля. «Кто-нибудь видел мою девчонку» — это фильм-биография по одноименной книге Карины Добротворской, составленной из писем ее умершему мужу. Кинолента рассказывает трагичную историю любви Киры и Сергея — богемной пары Санкт-Петербурга в 1990-х годах. В главных ролях фильма снялись Анна Чиповская («Оттепель», «Псих») и Александр Горчилин («Папины дочки»).

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал закрытие трех телеканалов на Украине проявлением двойных стандартов.