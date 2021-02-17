Британия финансирует сомнительный проект добровольного заражения COVID-19

Пока одни борются со смертельным вирусом, парализовавшим весь мир и спровоцировавшим огромные человеческие и экономические потери, другие специально заражают им здоровых добровольцев. В ближайшее время Великобритания планирует запустить сомнительный проект, в который собирается инвестировать 43,5 миллиона долларов. Деньги будут выделены в том числе и на судебные процессы, чтобы добиться одобрения со стороны комитета по этике. В Соединенном Королевстве уверены, такие меры позволят лучше изучить коронавирус и узнать о нем много важного, что приведет к новым прорывам в лечении инфекции.

Весьма спорное мероприятие. Где гарантия, что это не повлечет за собой новую вспышку заболевания или, например, не вызовет серьезных осложнений у испытуемых, и почему вирус нельзя изучать через уже переболевших людей?

Сторонники проекта утверждают, что полученные в будущем знания стоят того, чтобы рискнуть и заразить людей намеренно. А если летальный исход, кто отвечать будет?

«Решение намеренно заразить добровольцев известным человеческим патогеном далось нелегко. Однако такие исследования очень информативны. Сложные исследования могут ускорить и снизить риск разработки новых лекарств и вакцин», — сказал иммунолог и соавтор исследования Питер Опеншоу британским журналистам.

Еще один сторонник сомнительного проекта выразил надежду, что исследование поможет определить действия противовирусных препаратов в отношении COVID-19.

По состоянию на 17 февраля всего в Великобритании зарегистрировано более 4 миллионов случаев заболевания коронавирусом, из них 118 тысяч летальных исходов. Ежедневно в стране фиксируется в среднем около 10 тысяч новых зараженных. По статистике видно, что коронавирус немного отступает, но не перемудрят ли британские ученые?

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что ученые пока не смогли точно установить, как долго сохраняется эффект от вакцины против коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает анализировать поступающие данные о вакцинах.