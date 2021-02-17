Дерматолог назвала главную проблему врачей в области татуировок

Новость о том, что сын известной артистки Елены Яковлевой Денис Шальных решил обновить свой внешний вид и свел татуировку гроба с лица, облетела Сеть. Но так ли просто обзавестись рисунком на теле и избавиться от него, а также что является главной проблемой дерматологов в области тату рассказала ФАН доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

По словам эксперта, главная проблема, которая поднимается дерматологами в области татуировок — это то, что отсутствует номенклатура и сертификация введения красящих средств и самих красок.

«Совершенно не понятно, какой краситель наносится, какое в нем содержание тяжелых металлов. К примеру, наиболее опасной краской считается красная», — говорит врач-дерматолог.

Как отметила Юлия Галлямова, краска именно красного цвета чаще всего может вызывать аллергические реакции – зуд. Но не только дискомфортом могут быть опасны нательные рисунки.

«По наблюдениям практикующих врачей, на месте татуировки чаще возникают онкологические заболевания. Они могут быть и легкими, поверхностными, типа базалиом. Также может проявляться актинический кератоз, который относится к предраковым заболеваниям», — отмечает доктор наук.

Однако, по мнению специалиста, на сегодняшний день проведено недостаточно крупных, масштабных наблюдений, чтобы сделать однозначные выводы.

«Мы не знаем, какую именно краску используют, в какой концентрации ее получает тот или иной пациент», — объясняет Галлямова.

Также многое зависит от локализации. Дерматологи заметили, что если татуировка локализуется на открытых участках тела, которые чаще всего соприкасаются с солнцем, то могут возникать неприятные кожные изменения.

«Таким образом, на опасность татуировок влияют два фактора: что именно ввели под кожу и от состояния реактивности организма, как организм реагирует на эту татуировку», — говорит Юлия Галлямова.

Получается, что нанесение татуировки на кожу представляет некую опасность для человека, но как же обстоят дела с ее устранением? К тому же, сейчас очень популярна процедура сведения тату лазером.

По мнению доктора наук, лазер не может нанести коже какой-то вред при удалении татуировки. Сам механизм основан на том, что лазеры разрушают пигмент до мелких частиц. А собственные клетки — микрофаги могут уловить его и переработать.