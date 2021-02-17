США медлят с обвинениями Китая во вспышке COVID-19, пряча американские следы в Ухане

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что вспышка COVID-19 в Китае произошла после заражения от животного. Однако в США по-прежнему не исключают возможность лабораторной аварии, активно перебирая отчеты разведывательных служб.

В США заявляют, что американские спецслужбы будут продолжать тщательно изучать информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка в результате контакта с инфицированными животными или это было результатом несчастного случая в лаборатории в Ухане.

Несмотря на то, что ученые назвали маловероятным сценарий распространения вируса после аварии в лаборатории, в США до сих пор не исключают такой вариант. Администрация Джо Байдена обвинила Китай в «недостаточной прозрачности» вокруг происхождения вируса.

Тем не менее эксперты ВОЗ представили первоначальные результаты визита в Ухань, где, как полагают, возник вирус. Они не обнаружили никаких признаков того, что вспышка могла быть вызвана аварией в лаборатории. В итоге, в ВОЗ заявили, что организация прекращает любое дальнейшее расследование этой теории.

США располагают существенными разведданными об Уханьской лаборатории, которые не были обнародованы. При этом американская разведка настаивает на том, что якобы Китай изначально пытался скрыть от внешнего мира распространение вируса.

«Даже сегодня Китай далеко не дотягивает до отметки, когда речь заходит о предоставлении информации, необходимой международному сообществу. Все это — отсутствие прозрачности, отсутствие готовности к сотрудничеству — это глубокая проблема, и она продолжается», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен корреспонденту NBC.

Администрация Трампа и, в частности, тогдашний госсекретарь Майк Помпео неоднократно заявляли, что существуют значительные доказательства в поддержку лабораторной теории. Но даже тогда источники указывали на то, что заявления Помпео едва ли имеют какие-то серьезные основания.

Судя по всему, США хотят использовать вспышку коронавируса в своей политической борьбе против Китая и обвинить власти КНР в создании вируса, распространившегося по всей планете. Однако в Вашингтоне медлят, потому что пытаются замести следы участия американских специалистов в деятельности Уханьской лаборатории.

Как удалось выяснить ФАН, в 2014 году Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США под руководством Энтони Фаучи, по некоторым данным, чуть ли не с непосредственного согласия Барака Обамы инициировал для Уханьского института вирусологии и ряда других центров пятилетнюю программу по увеличению «функциональности» коронавирусов у летучих мышей. Всего на нее было выделено 3,7 миллиона долларов. Закончилась она в 2019 году, чтобы снова возобновиться. И снова с суммой в 3,7 миллиона долларов США. То есть на конкретные исследования коронавирусов летучих мышей, по методу химеризации этих вирусов методом скрещивания с SARS, со стороны США было выделено 7,4 миллиона долларов. В программе с американской стороны, помимо института Фаучи, принимали участие неправительственная организация EcoHealth Alliance и ее бессменный глава Питер Дасзак. Он также многие годы занимался вирусами летучих мышей, в частности, коронавирусными культурами.